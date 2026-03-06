“ซีวีกรุ๊ป” เบิกฤกษ์เริ่มงานก่อสร้าง “NEXUS”กลุ่มอาคารสนง.มูลค่า 3,000 ลบ.ใจกลางภูเก็ต

กลุ่มบริษัทซีวี (CV. Group) นำโดย นายอภิรักษ์ และนางจันทร์ทิพย์ วานิช พร้อมด้วย นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเริ่มงานก่อสร้าง (Groundbreaking) โครงการ “NEXUS” กลุ่มอาคารสำนักงานที่ผสานศูนย์สุขภาพ ไลฟ์สไตล์มอลล์ และโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ “Synthesis Ark Phuket” บนทำเลศักยภาพใจกลางภูเก็ต
นายอภิรักษ์ วานิช ประธานกลุ่มบริษัทซีวี เปิดเผยว่า “NEXUS เป็นโครงการมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ลงทุนโดยกลุ่มบริษัทซีวี เพื่อตอบรับศักยภาพการเติบโตของจังหวัดภูเก็ต ทั้งด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการขยายตัวของธุรกิจบริการระดับสากล โดย NEXUS ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของเฟสแรกภายใต้ “Synthesis Ark Phuket” ซึ่งเป็นโครงการ Integrated Mixed-use Development มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 50,000 ล้านบาท บน 491 ไร่ ตั้งอยู่ในย่านเกาะแก้ว ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”
ด้านการออกแบบโครงการ NEXUS ได้รับการพัฒนาโดย RSP Architects ภายใต้แนวคิดการนำธรรมชาติอันงดงามของภูเก็ตมาถ่ายทอดสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางผังในรูปแบบ “กลุ่มอาคาร” ที่ได้แรงบันดาลใจจากภูมิประเทศหมู่เกาะในทะเลอันดามัน ซึ่งแต่ละอาคารมีเอกลักษณ์และคาแรกเตอร์เฉพาะตัว
นอกจากนี้ โครงการยังผนึกกำลังทีมงานมืออาชีพระดับนานาชาติ ทั้งบริษัท Stonehenge ทีมวิศวกรรม และ RSP Architects ผู้วางผัง Master Planning และออกแบบอาคาร รวมถึง P Landscape ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ของโครงการ ซึ่งสร้างความพิเศษด้วยแนวคิดการใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น สะท้อนอัตลักษณ์ธรรมชาติของภูเก็ต และออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 20% ของพื้นที่โครงการ เพื่อเสริมคุณภาพการใช้ชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ Synthesis Ark Phuket ยังได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากเวทีระดับโลก Asia Architecture and Design Awards 2025 ในสาขา Asia’s Best Master Planning นับเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าของโครงการและทีมผู้ออกแบบ และเป็นเครื่องยืนยันถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองและงานออกแบบที่โดดเด่นในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง.