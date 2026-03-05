ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.61-อ่อนค่าตามสกุลเงินเอเชีย-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(5 มี.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.61 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.57 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย และการกลับมาอ่อนค่าของสกุลเงินบางส่วนในเอเชีย สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 7,208 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 158 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.40-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงานเดือนก.พ. และข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนม.ค.