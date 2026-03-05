เอพี เปิดตัว “LIFE รัชดา-พระราม 9” ใกล้ MRT เพียง 2 นาที ราคาที่เหมือนได้ย้อนเวลา เริ่ม 95,000 บาท/ตร.ม.

เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำคอนโดติดรถไฟฟ้า เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว CODE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING รุกไตรมาสแรกเปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์คอนโดมิเนียม Low-rise โครงการใหม่ล่าสุด LIFE รัชดา-พระราม 9 มูลค่าโครงการ 3,600 ล้านบาท ถอดรหัส The Unspoken Needs คนเมือง เปลี่ยนความสงบให้เป็นความหรูหรามิติใหม่ใจกลาง New CBD ย่านที่สะท้อนภาพการใช้ชีวิตที่ไม่เคยหลับใหล
LIFE รัชดา-พระราม 9 ได้รับการพัฒนาภายใต้ ‘AP CODE’ แนวคิดหลักกระบวนการทำงานและการออกแบบที่เริ่มต้นจากความเข้าใจคุณภาพชีวิตจริงอย่างลึกซึ้ง เพื่อส่งมอบ Living Quality รูปแบบใหม่ ‘Bloom in the Center of Lifestyle’ ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตและเบ่งบานในแบบที่ดีที่สุดของตัวเอง พร้อมสร้างปรากฏการณ์เขย่าตลาดด้วย ‘ราคาที่เหมือนได้ย้อนเวลา’ เพียง 95,000 บาท/ตร.ม.* สำหรับห้องชุด 1 Bedroom (M-size) แต่งครบ เริ่มต้นเพียง 2.89 ล้านบาท*
นางสาวนิยมาพร โต๊ะสงวนพันธ์ Executive Vice President กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียมบมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่าท่ามกลางไดนามิกของย่าน New CBD รัชดา-พระราม 9 ที่ไม่เคยหลับใหล เอพีคอนโดมองเห็นอินไซต์สำคัญว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คนเมืองโหยหามากที่สุดอาจไม่ใช่ความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว แต่คือ ‘ความสมดุลและความสงบ’ นำมาสู่โจทย์การทำงานสำคัญที่ทีมเอพีคอนโด ‘คิดใหม่และออกแบบโมเดลการพัฒนาสเปซใหม่ทั้งหมด’ เพื่อส่งมอบ Living Quality ที่ตอบโจทย์ได้จริง ร้อยเรียงผ่านแนวคิด ‘A Living System’ นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่เชื่อมโยงทุกจังหวะ (Moment) ประสบการณ์ (Experience) และพื้นที่ (Space) ให้ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ LIFE รัชดา-พระราม 9 คือคอนโด คุณภาพที่พร้อมส่งมอบการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ 'Bloom in the Center of Lifestyle' ให้ผู้อยู่อาศัยได้หยุดพัก รีชาร์จ และเติบโตเบ่งบานในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในคอนโดใจกลางเมือง ที่รองรับทุกโหมดชีวิตคนเมืองอย่างเป็นรูปธรรม และแตกต่างจากทุกโครงการที่เคยมีมา
ถอดรหัส 3 มิติแห่งสเปซ เมื่อความสงบคือสุนทรียะรูปแบบใหม่
LIFE รัชดา-พระราม 9 คอนโดคุณภาพบิ๊กโปรเจกต์ที่พร้อมส่งมอบการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ 'Bloom in the Center of Lifestyle' ให้ผู้อยู่อาศัยได้หยุดพัก รีชาร์จ และเติบโตเบ่งบานในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง ผ่านการสร้างสมดุลให้กับชีวิตใน 3 มิติ ได้แก่
1. Peace with Extra Wide Function: ห้องชุดดีไซน์ใหม่ล่าสุด ขยายสเปซการพักผ่อน
เปิดตัวดีไซน์ห้องชุดรูปแบบใหม่ New Modular Flow Design – Extra Width Function ปลดล็อกข้อจำกัดห้องชุดในคอนโด ขยายพื้นที่ Home-Living ให้กว้างขวางเป็นพิเศษ พร้อมสเปซส่วนตัว (Extra Function) ให้ผู้อยู่อาศัยปรับ เปลี่ยนเป็นมุมทำงาน มุมพักผ่อน หรือมุมสร้างแรงบันดาลใจได้ตามไลฟ์สไตล์ (Persona Design Layout) เปลี่ยนทุกตารางเมตรให้เป็นสเปซที่เติมพลังใจและเปิดอิสระในการใช้ชีวิต พร้อมห้องชุดหลากหลายดีไซน์ที่รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่:
• 1 Bedroom: ขนาด 28.00 - 31.00 ตร.ม.
• 1 Bedroom Plus: ขนาด 35.00 - 38.00 ตร.ม.
• 2 Bedroom 1 Bathroom: ขนาด 45.00 ตร.ม.
• 2 Bedroom 2 Bathroom: ขนาด 50.00 - 60.00 ตร.ม.
2. Peace within Stand-Alone Facilities: ส่วนกลางจัดเต็ม 28 ฟังก์ชันที่ไม่รบกวนโซนพักอาศัย ‘พื้นที่ชีวิตคุณภาพไม่ควรจบแค่ในห้องส่วนตัว’ เอพีคอนโดภายใต้การทำงาน Landscape as Strategy ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ให้โอบล้อม Stand-Alone Extended-Life The Residence Pavilion อาคารส่วนกลางสูง 3 ชั้น เพื่อแยกความวุ่นวายออกจากอาคารพักอาศัย ใช้ธรรมชาติสร้าง ‘ภาวะอยู่สบาย’ ช่วยลดอุณหภูมิแวดล้อม พร้อมฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานถึง 28 รูปแบบ อาทิ Quiet Bloom Patio, Blooming Pool, The Resident Pavilion และ Sky Bloomscape ตอบโจทย์ทั้งโหมด Active และโหมด Pause ความสงบเพื่อชาร์จพลังใจ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. Peace in the Center of Lifestyle: โลเคชันใจกลาง New CBD เชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว ขณะที่พร้อมปิดซ่อนความวุ่นวายไว้เบื้องหลัง โครงการตั้งอยู่ใกล้ MRT พระราม 9 เพียง 2 นาที รายล้อมด้วยศูนย์กลางธุรกิจ Living Hub ทั้งอาคารสำนักงานและไลฟ์สไตล์มอลล์ ทว่าเมื่อก้าวเข้าสู่โครงการ จะพบกับความเป็นส่วนตัว พร้อมพื้นที่ส่วนกลางใจกลางโครงการขนาดใหญ่ แบ่งพื้นที่ Public และ Private ชัดเจน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ถอยออกจากความวุ่นวาย และกลับมาโฟกัส หยุดพัก รีชาร์จ และเติบโตเบ่งบานในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง
“ทุกวันนี้การตัดสินใจเลือกคอนโดใหม่ใจกลางเมือง ลูกค้ามองหา Living Quality ในระยะยาว LIFE รัชดา-พระราม 9 ได้ต่อยอดความสำเร็จจากพอร์ตคอนโด Low-rise ของเอพี ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในย่านศักยภาพนี้มาแล้ว โดยเอพีมั่นใจว่าโมเมนตัมของลูกค้า Real Demand กลุ่มคนทำงาน ยังคงมองหาศูนย์กลางความคล่องตัวที่เต็มไปด้วยโอกาสในย่าน New CBD ควบคู่ไปกับการมี ‘พื้นที่ชีวิตคุณภาพ’ เพื่อตัดขาดจากความวุ่นวายและรีชาร์จพลังชีวิต โดย LIFE รัชดา-พระราม 9 โปรเจกต์ไฮไลต์แรกของปีนี้ ได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำคอนโดแนวรถไฟฟ้าของเอพีคอนโด ที่มุ่งเจาะลึกอินไซต์ที่แตกต่างและหลากหลายของคนเมือง เพื่อสานต่อการส่งมอบ Living Quality และตอกย้ำพันธกิจหลักในการสร้าง ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้เกิดขึ้นจริงในทุกตารางเมตร”
โอกาสเดียวกับคอนโดใหม่ราคาที่ ‘หาไม่ได้อีกแล้ว’ ใจกลาง New CBD LIFE รัชดา-พระราม 9 เปิดจองครั้งแรกในวันที่ 14–15 มีนาคม 2569 นี้ ณ สำนักงานขายโครงการ (พระราม 9 ซอย 2) โอกาสสำคัญในการครอบครองสุนทรียะแห่งความสงบที่มาพร้อมกับ ‘ระดับราคาที่หาไม่ได้อีกแล้ว’ ในทำเลนี้ VVIP DAY เพียง 95,000 บาท/ตร.ม. เท่านั้น ห้องชุด 1 Bedroom (M-size) แต่งครบ เริ่มเพียง 2.89 ล้านบาท*
รีบเลย! 50 ยูนิตแรก รับฟรีเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจ มูลค่าสูงสุด 200,000 บาท* ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม คลิก: https://www.apthai.com/th/condominium/life-ratchada-rama-9