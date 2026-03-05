แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่-ดอกเบี้ย [3.10 – 3.45]%-คาดเสนอขายวันที่ 26 - 27 และ 30 มีนาคมนี้

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)(SIRI) เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 (Green Bond) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.10 – 3.25]% ต่อปี เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.30 – 3.45]% ต่อปี เสนอขายผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และบริษัทจะประกาศดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 มีนาคม 2569 นี้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายด้วยเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทภายใต้แผนธุรกิจปี 2569 ด้วยการเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง อาทิ นาราสิริ บรมราชชนนี, นาราสิริ วิคตัวร์ กรุงเทพกรีฑา, รวมถึงการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ อาทิ LOVE by Sansiri (เลิฟ บาย แสนสิริ) และ XT10 Ekamai (เอ็กซ์ที เอกมัย) และ RHEA by Sansiri (รีอา บาย แสนสิริ) หาดสุรินทร์ ในภูเก็ต นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกของบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) อีกด้วย ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ พร้อมตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในระดับ Investment Grade และล็อคผลตอบแทนในสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุน เป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา” นายวิชาญ กล่าว
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 (Green Bond) อายุ 3 ปี เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เสนอขายผ่าน 9 สถาบันการเงินได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร 02-625-2442