หุ้นปิดเช้าบวก 21.83 จุดกลับมายืนเหนือ 1,400 จุดฟื้นตามตลาดโลกคาดหวังเจรจายุติสงคราม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,406.44 จุด เพิ่มขึ้น 21.83 จุด (+1.58%) มูลค่าซื้อขายราว 57,714.72 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้ารีบาวด์ โดยทำจุดต่ำสุด 1,401.10 จุด และจุดสูงสุด 1,430.58 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยภาคเช้ารีบาวด์ตามตลาดโลกหลังลงไปแรงต่อเนื่องจากความกังวลปัญหาในตะวันออกกลาง แต่วันนี้นักลงทุนคาดหวังโอกาสการเจรจายุติความขัดแย้งหลังมีกระแสข่าวอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจาสหรัฐ แม้ล่าสุดอิหร่านออกมาปฏิเสธข่าว
นอกจากนั้น นักลงทุนจับตาประเด็นที่อิหร่านต้องใช้อาวุธจำนวนมากเพื่อทำสงคราม แต่การปิดช่องทางขนส่งน้ำมันอาจทำให้ขาดรายได้มหาศาลน่าจะทำให้สู้รบต่อไปได้ไม่นาน หากยืดเยื้ออาจต้องยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะทำให้แรงกดดันต่อราคาพลังงานน้อยลง ประกอบกับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ รับปากว่าสหรัฐฯ จะส่งเรือรบออกไปคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านช่องแคบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เช้านี้ดัชนี SET มีจังหวะย่อตัวลงมากบ้างจากแรงขายลดความเสี่ยงระยะสั้น เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนและใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดเคลื่อนไหวทรงตัว โดยเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติอาจยังไหลเข้าเนื่องจากดัชนีระดับ 1,400 จุด ผลตอบแทนเริ่มสูงกว่า 4% ทำให้มีความน่าสนใจ โดยให้กรอบแนวรับ 1,400 จุด และแนวต้าน 1,420 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,581.42 ล้านบาท ปิดที่ 255.00 บาท เพิ่มขึ้น 16.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,339.28 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,766.69 ล้านบาท ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท
PTT (XD) มูลค่าการซื้อขาย 3,203.54 ล้านบาท ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง 1.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,677.13 ล้านบาท ปิดที่ 13.30 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง