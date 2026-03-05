SA เล็งอออกหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ชูดอกเบี้ย 7 – 7.45%

ไซมิส แอสเสท ตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว 3 ชุดใหม่ ทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 7.00%, 7.30% และ 7.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย.69 ฟากผู้บริหาร “คุณสุทธินนท์ มั่นคง” การันตีไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยครบทุกงวด ล่าสุดชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด มูลค่า 465.4 ล้านบาท พร้อมระบุ “ทริสเรทติ้ง” ให้เครดิตองค์กรระดับ BB แนวโน้ม "Stable"
นายสุทธินนท์ มั่นคง บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มีหลักประกัน ประกอบด้วย ทรัพย์สินประเภทเงินสดซึ่งนำฝากไว้ในบัญชีหลักประกันซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงิน (Deposit with Withdrawal Condition)
ทั้งนี้กำหนดจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2569 (ตามกำหนดการคาดการณ์) โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม "Stable"
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล. พาย จำกัด (มหาชน), บล. สยามเวลธ์ จำกัด และบล. อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. โกลเบล็ก จำกัด, บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล. พาย จำกัด (มหาชน), บล. สยามเวลธ์ จำกัด, บล. อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล. บลูเบลล์ จำกัด, บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บล. ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ ตอกย้ำความแข็งแกร่งและวินัยทางการเงิน ด้วยการชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SASST262A ครบถ้วนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมมูลค่า 465.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระคืนก่อนกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 สะท้อนถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้แม้แต่ครั้งเดียว พร้อมทั้งยังชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วน ตรงตามกำหนดทุกงวดมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และความรับผิดชอบซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว”นายสุทธินนท์กล่าว