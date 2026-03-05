EKH กำไรพุ่งแตะ30% บอร์ดแจกปันผลอัตรา 0.30 บ./หุ้น

เอกชัยการแพทย์ ประกาศผลงานไตรมาส 4 มีกำไรสุทธิ 81.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.04 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 62.81 ล้านบาท บอร์ดเคาะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจปี 69 ธุรกิจยังเติบโตตามความต้องการบริการทางการแพทย์ที่ขยายตัวสูงขึ้น พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% เดินหน้ายกระดับขยายการให้บริการด้านสุขภาพ (Healthcare) รองรับเทรนด์การรักษาสุขภาพที่มีแนวโน้มขยายตัว พร้อมเปิดตัว 3 โครงการใหม่
นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงผลประกอบการงวดไตรมาส 4/2568 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 81.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.04 จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 62.81 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิในไตรมาส 4/2568 ที่ร้อยละ 24.08 ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 339.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.08 เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 308.12 ล้านบาท ขณะที่กำไรงวดปี 2568 มีจำนวนเท่ากับ 262.30 ล้านบาท
ปัจจัยบวกที่หนุนการเติบโตของผลการดำเนินงาน หลักๆ มาจากจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเอกชัย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลคูน พระราม 2 และรายได้จากการเปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจรจึงช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปี 2568 และจากกำไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 240 ล้านบาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569
นายแพทย์อำนาจ กล่าวว่า ในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นและมองโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเตรียมเปิดให้บริการ 3 โครงการใหม่ คือ 1.อาคาร C โรงพยาบาลเอกชัย จำนวน 60 เตียง ซึ่งเป็นอาคารส่วนขยายเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 2.โรงพยาบาลคูน อ่าวนาง ขนาด 33 เตียง เพื่อรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ และ 3.โรงพยาบาลบลูม ขนาด 50 เตียง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนให้การเติบโตของรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งเป้าผลการดำเนินงานปีนี้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20%