ตลท.ยังไม่มีมาตรการพิเศษ ย้ำติดตาม ตอ.กลางใกล้ชิด-เน้นกำกับดูแลตามกลไกตลาด

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันนี้ (4 มีนาคม 2569) SET Index ปิดที่ 1,384.61 จุด ปรับตัวลดลง 81.90 จุด คิดเป็น -5.58% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 159,372.02 ล้านบาท การลดลงของดัชนีสอดคล้องกับทิศทางตลาดทุนทั่วโลกจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ในช่วงเช้าวันนี้ SET Index ปรับตัวลดลง 8.01% ส่งผลให้มาตรการ Circuit Breaker ทำงาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะตลาดหุ้นไทยปิดทำการในวันหยุดเมื่อวานนี้ ขณะที่ตลาดอื่นเปิดทำการและปรับตัวลงไปแล้ว ประกอบกับ ตั้งแต่ต้นปีตลาดหุ้นไทยเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดอื่นหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย และถึงแม้ 2 วันที่ผ่านมา SET Index จะปรับตัวลดลง แต่นับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ตลาดหุ้นไทยยังคงให้ผลตอบแทน (Index Return) บวกเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย รองจากเกาหลีใต้และไต้หวัน
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และทำงานประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมไปกับการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน
ขณะที่ นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า จากการปรับตัวลดลงของดัชนี SET วันนี้ เป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ก.ล.ต. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลาดทุน โดยผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน ยังสามารถให้บริการและทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบการซื้อขายกองทุนรวม สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. มีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยสามารถดำเนินการได้ตามปกติเช่นกัน
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน