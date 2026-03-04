หุ้นปิดดิ่ง 81.90 จุดวอลุ่มพุ่งเฉียด 1.6 แสนล้าน Panic Sell ตอ.กลาง เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงาน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,384.61 จุด ลดลง 81.90 จุด (-5.58%) มูลค่าซื้อขาย 159,372.02 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นเช้านี้ดัชนีปรับตัวลงและเคลื่อนไหวแดนลบตลอดทั้งวัน โดยทำจุดต่ำสุด 1,341.14 จุด และจุดสูงสุด 1,404.73 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 55 หลักทรัพย์ ลดลง 547 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 58 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงแรงทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ จากปัจจัยความกังวลสงครามในตะวันออกกลาง หลังจากที่อิหร่านยังคงโจมตีสหรัฐและอิสราเอล รวมถึงประเทศอื่นในตะวันออกกลางต่อเนื่อง ประกอบกับประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุส ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงาน
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิด Panic Sell กดดัชนีร่วงลงไปหนักถึง 8% ในภาคเช้าแตะเกณฑ์ Circuit Breaker ระดับ 1 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ก่อนที่จะค่อยๆ ฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยในภาคบ่าย ขณะที่มองว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอน ทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหันไปถือเงินสดแทนส่งผลกดดันต่อตลาดหุ้น
แนวโน้มพรุ่งนี้มีโอกาสรีบาวด์ได้ต่อจากช่วงบ่ายวันนี้ หลังจากที่ตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาเริ่มรีบาวด์ขึ้นเป็นบวก แต่ยังต้องรอติดตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้ และความคืบหน้าของสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,400 จุด แนวรับ 1,350-1,360 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF (XD) มูลค่าการซื้อขาย 11,465.76 ล้านบาท ปิดที่ 54.00 บาท ลดลง 3.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 10,258.46 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ลดลง 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 9,983.15 ล้านบาท ปิดที่ 190.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 9,181.20 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท ลดลง 4.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 8,856.90 ล้านบาท ปิดที่ 239.00 บาท ลดลง 28.00 บาท