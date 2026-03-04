ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.47-แกว่งตัวผันผวน-ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(4 มี.ค.69)แกว่งตัวผันผวน ก่อนจะแข็งค่าช่วงบ่ายมาปิดตลาดที่ระดับประมาณ 31.47 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงแรกสอดคล้องกับแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงในฝั่งเอเชีย สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ปรับตัวขึ้นในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงอ่อนค่า และพลิกแข็งค่ากลับมาในช่วงบ่ายตามทิศทางฟันด์โฟลว์ ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตนไทย 1,023 ล้านบาท และ 1,332 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.20-31.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.พ. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
