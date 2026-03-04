กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ แต่งตั้ง ‘สารัชต์ รัตนาภรณ์’ นั่ง CEO ไทยพาณิชย์-มีผล1พฤษภาคมนี้

กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ แจ้งความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จากที่ได้แจ้งข่าวไว้เมื่อต้นปีถึงการครบวาระของนายกฤษณ์ จันทโนทก และประสงค์ไม่ต่อสัญญานั้น ล่าสุด คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)(SCB) และ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง นาย‘สารัชต์ รัตนาภรณ์’ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกรอบยุทธศาสตร์และแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ต่อไป
นายสารัชต์เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมากกว่า 30 ปี ครอบคลุมทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน การบริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย และลูกค้าองค์กร โดยมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและวางรากฐานให้กับ CardX ตั้งแต่ปี 2565 ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนหน้านั้น คุณสารัชต์ได้สั่งสมประสบการณ์ผ่านตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ในหลายสายงาน อาทิ ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล ผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา และผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment รวมถึงประสบการณ์ในสถาบันการเงินระดับโลก ซึ่งช่วยเสริมความเข้าใจเชิงลึกด้านโครงสร้างธุรกรรมการเงินและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรระดับสากล
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คุณสารัชต์คือผู้บริหารที่มีความเหมาะสมในบทบาทผู้นำของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นอย่างสูง ผ่านประสบการณ์ครบทุกมิติ เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคที่ต้องการมุมมองเชิง กลยุทธ์ที่ลึกซึ้ง และเท่าทันในการปรับตัว ผมเชื่อมั่นว่าคุณสารัชต์จะสามารถนำพาธนาคารไทยพาณิชย์ก้าวต่อไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ และบริบทการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ด้านการศึกษานายสารัชต์สำเร็จการศึกษาระดับ MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN) และระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีพื้นฐานด้านกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการมองภาพรวมระดับมหภาคที่แข็งแกร่ง
ทั้งนี้ ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด คนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป