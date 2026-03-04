TOA ตอกย้ำเบอร์ 1 เจ้าตลาดสี ด้วย ‘SuperShield’ นวัตกรรมสีปกป้องบ้าน สะท้อนร้อนสูงสุด 99.2%

ทีโอเอ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “SuperShield ที่สุดแห่งการปกป้องบ้าน” ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดสีทาอาคารตัวจริง ด้วยความสำเร็จของสีซุปเปอร์ชิลด์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค และโครงการชั้นนำทั่วประเทศมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ดึงร็อคสตาร์แถวหน้า “ตูน - บอดี้สแลม” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การปกป้องบ้านและครอบครัวที่รักที่สุด ด้วยสุดยอดนวัตกรรม Triple Technology ที่มี ‘ไทเทเนียม แบเรียม และ ซิลิกา แอโรเจล ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ได้สูงสุดถึง 99.2% พร้อมชูมาตรฐานระดับโลกด้วย ฉลาก EPD รายแรกในไทยที่ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สี
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับสภาวะอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) และสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบปรับอากาศ” ที่กลายเป็นภาระค่าไฟฟ้าหลักของครัวเรือน ข้อมูลเชิงสถิติระบุว่า พลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศอาจสูงถึง 50–60% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในบ้านพักอาศัยในช่วงฤดูร้อน
ซึ่ง SuperShield ได้ตอกย้ำเรื่องความทนทาน ด้วยการทดสอบ QUV ถึง 7,000 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 7 เท่า จึงมั่นใจได้ว่า SuperShield สามารถทนทานต่อสภาวะอากาศของประเทศไทยได้นานกว่า 18 ปี และได้รับการพิสูจน์จากการใช้งานจริงในโครงการอาคารสำคัญทั่วประเทศ ทั้งอาคารที่อยู่อาศัย อาคารสูง ที่ยังคงความสวยงามและความทนทานแม้ผ่านการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี
วันนี้ SuperShield ถูกพัฒนาไปอีกขั้น ไม่ใช่แค่สีทาบ้านที่ทนทานเพียงอย่างเดียว แต่คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน และเพื่อช่วยลดอุณภูมิภายในบ้าน ที่ส่งผลให้ลดภาระค่าไฟฟ้าของคนไทยด้วยนวัตกรรม Triple Technology ที่ผสาน 3 สุดยอดเทคโนโลยีสำคัญ ประกอบด้วย
1. นาโน ไทเทเนียม (Nano Titanium) อนุภาคขนาดเล็กและมีความทนทานสูง กระจายตัวและจัดเรียงตัวอย่างหนาแน่นเป็นฟิล์มสีที่มีโครงสร้างคล้ายเกราะป้องกัน ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผนังทนทานต่อทุกสภาวะอากาศในประเทศไทย
2. แบเรียม (Barium) อนุภาคเม็ดสีพิเศษที่มีความละเอียดสูง ช่วยเสริมเกราะป้องกันที่แข็งแกร่ง ช่วยสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงแดด (Solar Reflectance) ได้สูงถึง 99.2% และช่วยคายความร้อนออกจากผนัง (Thermal Emittance) ได้สูงถึง 90%
3. ซิลิกา แอโรเจล (Silica Aerogel) เป็นส่วนประกอบสำคัญใน SuperShield หนึ่งเดียวในไทย ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน ปราการด่านสุดท้ายที่ป้องกันความร้อน ไม่ให้นำความร้อนผ่านเข้ามาในผนังภายใน ด้วยอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนที่มีลักษณะกลวงและมีอากาศอยู่ภายใน จึงมีค่าการนำความร้อนต่ำ ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เหลือจากการสะท้อนผ่านเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้ผนังไม่สะสมความร้อนในช่วงกลางวัน ส่งผลให้บ้านเย็นเร็วขึ้นเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งจากผลการทดสอบร่วมกับ ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องอิทธิพลของค่าการสะท้อนรังสีอาทิตย์ของสีทาอาคารต่อการประหยัดพลังงานและอุณหภูมิอากาศในที่พักอาศัย โดยใช้การจำลองพลังงานด้วยโปรแกรม EnergyPlus ซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองการใช้พลังงานภายในอาคาร ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงพลังงานประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คำนวณจากแบบจำลองพื้นที่ใช้สอยขนาด 220 ตร.ม. มีผู้อาศัยจำนวน 4 คน ระยะเวลาในการเปิดเครื่องปรับอากาศประมาณ 13 ชั่วโมงต่อวัน มีพื้นที่ทาสีประมาณ 244 ตร.ม. ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สีซุปเปอร์ชิลด์สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านได้สูงสุดถึง 8.1 องศาเซลเซียส และช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 38.3% หรือคิดเป็นมูลค่าสูงสุดประมาณ 13,700 บาทต่อปี
นอกจากนี้ ในภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด “พี่ตูน - บอดี้สแลม” มาพร้อมกับครอบครัว เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความทุ่มเทในการสร้างบ้านหลังใหม่ ที่อยู่ในพื้นที่ติดชายทะเล มีความร้อนและความชื้นสูง จึงเลือกใช้ SuperShield เป็นเกราะปกป้องความสุขของคนในครอบครัว เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพที่พิสูจน์แล้วผ่านกาลเวลากว่า 45 ปี และการทดสอบ QUV ที่ทนทานกว่ามาตรฐาน มอก. ถึง 7 เท่า ด้วยแนวคิด “บ้านและครอบครัวที่เขารักที่สุด ได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดทุกเวลา ด้วยสี SuperShield จาก TOA”
ความสำเร็จของ SuperShield ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านความทนทานเท่านั้น แต่ยังมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อความยั่งยืนตามพันธกิจ TOA 7-GREEN MISSION โดยเป็นผลิตภัณฑ์สีรายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล อาทิ ฉลาก CFR (Carbon Footprint Reduction) หรือฉลากลดโลกร้อน รับรองว่าผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตและวัฏจักรชีวิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
และล่าสุด TOA ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล ด้วยการเป็นรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับฉลาก EPD (Environmental Product Declaration) ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สีอย่างเป็นระบบและครบวงจรที่สุด ซึ่งเป็นฉลากแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ประเภทที่ 3 ตามมาตรฐาน ISO 14025 ที่บอกรายละเอียดส่วนผสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการกำจัดซาก โดยมีการวัดผลเชิงปริมาณที่ชัดเจน
นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญของ TOA ในการเดินหน้าเรื่อง Sustainability Commitment เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย NET ZERO ในปี 2593 ผ่านกลยุทธ์ 7-GREEN ในทุกกระบวนการธุรกิจ สะท้อนการความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืนตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) อย่างเป็นรูปธรรม.