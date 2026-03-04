พีดีเฮ้าส์ ยกระดับมาตรฐานงานบริการ จัดอบรม CRM Online เสริมแกร่งทีมงานขาย

บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้บริหารสิทธิ์และมาตรฐานศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง จัดคอสอบรมพนักงานประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 สำหรับตำแหน่ง “ผู้จัดการศูนย์ฯ” และ “ที่ปรึกษางานขาย” ในหัวข้อ Customer Relationship Management (CRM) ซึ่งเป็นซอฟแวร์การปฎิบัติงานบริการก่อนและหลังการขายบนออนไลน์ เพื่อให้สามารถติดตามผลและรายงานความก้าวหน้างานบริการลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ทั้งในระดับปฏิบัติงานขาย ผู้บริหารงานขายและการตลาด อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพในธุรกิจรับสร้างบ้าน โดยมีวิทยากรจาก Readyplanet ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้งานซอฟแวร์ CRM
สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราภา สุวรรณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด และทีมวิทยากรจาก Readyplanet ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทีมงาน “ที่ปรึกษางานขาย” สู่ความเป็นนักขายมืออาชีพ โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นระบบปฏิบัติงานบนซอฟแวร์ CRM ออนไลน์ และการนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและติดตามสถานะงานขายได้สะดวกเท่านั้น แต่ยังสามารถบันทึกประวัติการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้พัฒนาสินค้าและบริการขององค์กร ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรม NY Training Center
การจัดอบรมในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พีดีเฮ้าส์ ที่พยายามจะยกระดับมาตรฐานการบริการให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและความต้องการของผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมให้ทีมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 4 แนวคิดหลัก ได้แก่
1.บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Saving Home) 2.บ้านสุขภาพ (Wellness Home) 3.บ้านสำหรับผู้สูงอายุและทุกเจเนอเรชัน (Universal Design) และ4.นวัตกรรมการก่อสร้างควบคู่ความโปร่งใส (Construction Innovation & Transparency)
โดยในช่วงท้ายการอบรมฯ ยังได้มีการแบ่งกลุ่มทำ workshop วิเคราะห์ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อมตอบสนองได้ตรงใจพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต