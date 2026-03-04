สอท. บุกรวบ 'เลขาฯ นายก อบจ.ปากน้ำ' เซ่นปมเอี่ยวขบวนการตุ๋นลงทุน ยึดทรัพย์สอบเส้นเงิน

วงการเมืองท้องถิ่นปากน้ำฉาวอีกรอบ เมื่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ สอท. สนธิกำลัง ปปง. ปูพรมตรวจค้น 5 จุดยุทธศาสตร์ บุกรวบตัวเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คาคอนโดมิเนียมหรู หลังการสืบสวนเชิงลึกพบเส้นทางการเงินพัวพันเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ข้ามชาติ แม้เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธ อ้างทำธุรกิจเทรดเหรียญดิจิทัลตามปกติ แต่เจ้าหน้าที่งัดหลักฐานเด็ดมัดตัว พบความเชื่อมโยงกับบัญชีม้าและคดีแจ้งความออนไลน์จำนวนมาก เตรียมขยายผลกวาดล้างทั้งขบวนการ
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองระดับสูง อาทิ พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. และ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. ได้สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กว่า 40 นาย เปิดปฏิบัติการเชิงรุกนำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญจำนวน 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ไฮไลต์สำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้ อยู่ที่การเข้าตรวจค้นห้องชุดภายในโครงการคอนโดมิเนียมหรู บนถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนำไปสู่การจับกุมตัวละครสำคัญ คือ นายสิทธิชัย เชื้อไทย อายุ 35 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.สมุทรปราการ) และนักการเมืองท้องถิ่นในนามกลุ่มก้าวหน้า หรือ คณะก้าวหน้า โดยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ จ.209/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม และหมายจับศาลจังหวัดระยอง ที่ จ.137/2569 ในฐานความผิดสนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และสนับสนุนการทุจริตหรือหลอกลวง นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
จากการตรวจค้นในจุดดังกล่าวและจุดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางและพยานหลักฐานสำคัญได้จำนวนมาก ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง, ฮาร์ดดิสก์พกพา 1 เครื่อง, รถยนต์หรู 2 คัน และที่น่าจับตามองคือ สมุดบัญชีธนาคารมากถึง 41 เล่ม รวมถึงตรายางบริษัท บีบี เวนเจอร์ จำกัด
นอกจากนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวยังได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบริษัทที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องหาอีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท บีบี เทรดดิ้ง แอนด์ โพรเคียวเม้นต์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมื่อปี 2557 และ บริษัท บีบี อินเวสติ้ง จำกัด ที่จดทะเบียนเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีนายสิทธิชัยนั่งแท่นเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดเอกสารทางบัญชีและข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเชิงลึก
พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. เปิดเผยภายหลังการสอบปากคำว่า ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าตนเองประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี ในลักษณะของการซื้อมาขายไป (Trading) เท่านั้น และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่มีเงินโอนเข้ามานั้น ตนไม่ทราบแหล่งที่มาของคู่ค้า
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การดังกล่าว เนื่องจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนจากฐานข้อมูลระบบแจ้งความออนไลน์ พบความผิดปกติที่ชัดเจน โดยมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความในคดีหลอกลวงลงทุนและเทรดหุ้น ซึ่งเส้นทางการเงินได้เชื่อมโยงมายังบัญชีส่วนตัวของผู้ต้องหาและบัญชีนิติบุคคลของบริษัทที่ผู้ต้องหาดูแลอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเป็นจุดพักเงินของเครือข่ายอาชญากรรม
ทั้งนี้ ทาง สอท. ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหานำพยานหลักฐานมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินและเส้นทางการเงินทั้งหมด ส่วนในทางวินัยและการบริหารงานราชการ จะได้ทำการประสานไปยังต้นสังกัดของผู้ต้องหาเพื่อดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญที่ชี้ให้เห็นว่าภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกระดับชั้นของสังคม