แบงก์ชาติญี่ปุ่น เดินหน้าทดสอบบล็อกเชนสำหรับเงินสำรองธนาคารกลางแห่งแรกในกลุ่ม G7

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในแวดวงการเงินโลก ด้วยการเดินหน้าทดสอบนำเงินสำรองของธนาคารกลางขึ้นสู่โครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน นับเป็นธนาคารกลางแห่งแรกในกลุ่ม G7 ที่ก้าวเข้ามาตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยี Distributed Ledger ในระดับการชำระดุลสำรองอย่างเป็นทางการ "คาซูโอะ อุเอดะ" ผู้ว่าการ BOJ ได้ประกาศยืนยันวิสัยทัศน์นี้บนเวที FIN/SUM ณ กรุงโตเกียว ระบุชัดว่านี่คือการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อรองรับ ระบบนิเวศทางการเงินใหม่ ท่ามกลางการแข่งขันของธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องเร่งวางกรอบการทำงานที่น่าเชื่อถือ ก่อนที่นวัตกรรมโทเคนจากภาคเอกชนจะวิ่งแซงหน้าโครงสร้างพื้นฐานทางกฎระเบียบ
เจาะลึกแซนด์บ็อกซ์ของ BOJ กำลังทดสอบอะไรกันแน่
โครงการทดสอบ หรือ แซนด์บ็อกซ์ ดังกล่าว มุ่งเป้าไปที่ เงินฝากกระแสรายวัน ของธนาคารกลาง ซึ่งก็คือเงินสำรองที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ฝากไว้กับ BOJ โดยจะนำสินทรัพย์เหล่านี้มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัลและทดสอบการทำงานบนระบบรางของบล็อกเชน
อุเอดะ ได้ระบุถึงกรณีการใช้งานหลักสองประการ คือ การชำระดุลระหว่างธนาคารภายในประเทศ และ การชำระราคาหลักทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการผ่านระบบ BOJ-NET อันเป็นเครือข่ายการเงินหลักของชาติ โจทย์หินทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดคือ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน (Interoperability) โดย BOJ ไม่ได้ต้องการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานเดิมทิ้งทั้งหมด แต่ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าบล็อกเชนสามารถเชื่อมต่อกับระบบเก่าได้ โดยมีฟังก์ชัน สมาร์ทคอนแทรคท์ เป็นหัวใจสำคัญของข้อเสนอเชิงมูลค่านี้ ซึ่งจะช่วยให้คำสั่งการชำระดุลสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและตั้งโปรแกรมได้ รวดเร็วกว่ากระบวนการประมวลผลแบบแมนนวลหรือแบบ Batch Processing ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แม้ อุเอดะ จะยังไม่ระบุถึงสถาปัตยกรรมบล็อกเชนที่จะเลือกใช้หรือกรอบเวลาที่ชัดเจนในการสิ้นสุดโครงการ แต่เขายืนยันว่า BOJ จะดึงผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาร่วมตลอดกระบวนการพัฒนา ซึ่งส่งสัญญาณว่าความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีหรือสถาบันการศึกษากำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
อย่างไรก็ตาม อุเอดะ แสดงความกังวลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความเสี่ยงของสมาร์ทคอนแทรคท์ โดยระบุว่า แม้สมาร์ทคอนแทรคท์จะมอบความสะดวกสบายอย่างสูงด้วยการตัดกระบวนการแรงงานคนออกไปและทำให้ธุรกรรมดำเนินไปโดยอัตโนมัติ แต่หากการออกแบบสมาร์ทคอนแทรคท์ไม่มีความรัดกุมเพียงพอ ก็มีความเสี่ยงที่เสถียรภาพของตลาดการเงินและระบบการชำระเงินจะถูกคุกคามจากการใช้งานที่ฉ้อฉล
BOJ ส่งสัญญาณพัฒนาบล็อกเชนสู่น่านน้ำการเงินโทเคน
การทดลองครั้งนี้ของญี่ปุ่นเป็นการวางตำแหน่งประเทศให้อยู่ในแถวหน้า ไม่ใช่ผู้ตาม ในเกมบล็อกเชนระดับสถาบันที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก โดย BOJ เป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่เข้าร่วมใน โปรเจกต์ อาโกรา (Project Agora) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ที่มุ่งสำรวจการใช้เงินธนาคารกลางในรูปแบบโทเคนสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศระดับมหภาค
อุเอดะ ยืนยันว่าผู้เข้าร่วมใน โปรเจกต์ อาโกรา กำลังเร่งออกแบบกรอบการทำงานเพื่อให้ธนาคารกลางสามารถออกเงินฝากโทเคนบนเชนที่มีฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคท์ฝังอยู่ ซึ่งมิติด้านพหุภาคีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพในการชำระดุลข้ามพรมแดนได้สร้างต้นทุนมหาศาลให้กับระบบการเงินโลกปีละหลายพันล้านดอลลาร์ ทั้งจากความล่าช้าของธนาคารตัวแทนและส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน
กรอบการทำงานที่ประสานงานโดย BIS ร่วมกับการมีส่วนร่วมของ BOJ จะเปิดทางสู่การชำระดุลแบบเบ็ดเสร็จทันที (Atomic Settlement) ข้ามสกุลเงิน โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานของสเตเบิลคอยน์จากภาคเอกชน
บริบทภายในประเทศยังช่วยตอกย้ำโมเมนตัมระดับสถาบันนี้ โดยในปี 2568 หน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประเภทคริปโตให้เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐบาลได้ผนวกบล็อกเชนและโทเคนไนเซชันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ เห็นได้จากการเปิดตัว JPYC สเตเบิลคอยน์ที่ตรึงค่าเงินเยนตัวแรกของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ดังนั้น แซนด์บ็อกซ์ของ BOJ จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่า แต่เป็นการต่อยอดบนวาระแห่งชาติเรื่องโทเคนไนเซชันที่กำลังเร่งตัวขึ้น
ผลกระทบต่อระบบนิเวศคริปโตทางอ้อมแต่ทรงพลัง
เครือข่ายบล็อกเชนแบบ Permissioned (ระบบปิดที่ต้องได้รับอนุญาต) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับการชำระดุลระดับสถาบัน และน่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ BOJ เลือกใช้ในการทดลอง ยังคงต้องอาศัยเครื่องมือสมาร์ทคอนแทรคท์และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับเดียวกับที่เครือข่ายสาธารณะ (Public Chains) ได้พัฒนามานานหลายปี
ดังนั้น โปรโตคอลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเป็นโทเคน (Real-World Assets) และโครงสร้างพื้นฐานการชำระดุลระดับสถาบัน จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่ธนาคารกลางเข้ามาตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีพื้นฐานนี้ คำถามสำคัญอยู่ที่จังหวะเวลา และประเด็นที่ว่าเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายแบบ Permissioned จะเป็นผู้ชิงพื้นที่ในระดับสถาบันได้ก่อนกัน
หมุดหมายสำคัญต่อไปที่ต้องจับตาของ BOJ คือการเปิดเผยผลการค้นพบทางเทคนิคจากแซนด์บ็อกซ์และการประกาศรายชื่อพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญภายนอก การประกาศเหล่านี้จะเปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สถาปัตยกรรมบล็อกเชนแบบใดที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นมองว่าเหมาะสมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเงินสำรอง และตัวเลือกนั้นจะมีน้ำหนักอย่างยิ่งต่อทิศทางของโลก DeFi ระดับสถาบันในอนาคต