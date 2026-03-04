'เรย์ ดาลิโอ' ดับฝันบิทคอยน์ ชี้ไร้คุณสมบัติทองคำดิจิทัล ฟันธง 'ทองคำ' คือสินทรัพย์ปลอดภัยของจริง

มหาเศรษฐีนักลงทุนระดับตำนาน เรย์ ดาลิโอ ออกโรงกระตุกต่อมนักลงทุนทั่วโลก ดับฝันความเชื่อที่ว่า บิทคอยน์ คือทองคำดิจิทัล ชี้จุดตายไร้แรงหนุนจากธนาคารกลางแถมพ่วงความเสี่ยงเรื่องความเป็นส่วนตัวและภัยคุกคามจากควอนตัมคอมพิวติ้ง พร้อมประกาศก้อง ทองคำมีเพียงหนึ่งเดียว ที่เป็นที่พึ่งยามยากท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ แนะจับตา ระเบียบโลกใหม่ ที่กำลังสั่นคลอน หลังราคาทองคำพุ่งสวนทางคริปโตที่ดิ่งเหว ชี้วัดชัดเจนว่าสินทรัพย์ใดคือของจริงในการรักษาความมั่งคั่งระยะยาว
เรย์ ดาลิโอ ผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates เฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ออกมาแสดงทรรศนะเชิงวิพากษ์ต่อสถานะของ บิทคอยน์ ในฐานะแหล่งเก็บรักษามูลค่าระยะยาวและสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-haven asset) โดยเขาโต้แย้งว่าสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดนี้ยังขาดปัจจัยพื้นฐานสำคัญนั่นคือการสนับสนุนจากธนาคารกลาง อีกทั้งยังมีความกังวลที่ค้างคาเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการต้านทานเทคโนโลยีควอนตัม
ในการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ All-In Podcast เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ดาลิโอ ได้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่า บิทคอยน์ สามารถทำหน้าที่เป็นทองคำดิจิทัลได้อย่างสิ้นเชิง โดยระบุถ้อยคำที่เฉียบคมว่า ทองคำมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น สำหรับเขา ทองคำไม่ใช่โลหะมีค่าสำหรับการเก็งกำไร แต่เป็นเงินตราที่มีเสถียรภาพที่สุด (Most established money) และเป็นสินทรัพย์สำรองใหญ่อันดับสองที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือครอง เขาตั้งคำถามกลับในเชิงกลยุทธ์ว่า เหตุใดธนาคารกลางถึงจะต้องการเข้าซื้อบิทคอยน์และถือครองไว้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับทองคำที่มีประวัติศาสตร์พิสูจน์แล้ว
ดาลิโอ ยังวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของบิทคอยน์ว่า ยังคงมีลักษณะของความสัมพันธ์ (Correlation) ที่สูงมากกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งเป็นดาบสองคม ในมุมมองของการถือครอง หากนักลงทุนถูกบีบสภาพคล่องในสินทรัพย์หนึ่ง ก็จำต้องเทขายสินทรัพย์อื่นออกมา ซึ่งบิทคอยน์มักตกเป็นเป้าหมายในการถูกเทขายตามไปด้วย
นอกจากนี้เขายังแสดงความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวฃโดยระบุว่าธุรกรรมทุกอย่างบนเครือข่ายสามารถถูกตรวจสอบได้ และยังเตือนถึงภัยคุกคามจาก ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ที่อาจทำลายความปลอดภัยของเครือข่ายในอนาคต
แม้ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา ดาลิโอเคยแนะนำให้จัดสรรพอร์ตการลงทุน 15% เข้าสู่บิทคอยน์หรือทองคำ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ และการด้อยค่าของสกุลเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อมูลตลาดล่าสุดกลับชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคม ทั้งบิทคอยน์และทองคำต่างปรับตัวขึ้นมาด้วยกัน จนกระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อตลาดคริปโตเกิดการปรับฐานรุนแรง ล้างพอร์ตนักลงทุนฝั่ง Leverage ไปกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดการแยกทางกันของราคา (Decoupling) ในช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยบิทคอยน์ร่วงลงกว่า 45% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมลงมาอยู่ที่ระดับ 68,420 ดอลลาร์ ในขณะที่ทองคำกลับวิ่งสวนทาง พุ่งทะยานกว่า 30% แตะระดับ 5,120 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงในยามวิกฤต
ดาลิโอทิ้งท้ายด้วยการส่งสัญญาณเตือนถึงนักลงทุนเกี่ยวกับ ระเบียบโลก (World Order) ที่นำโดยสหรัฐฯ มาเกือบศตวรรษว่าได้ พังทลายลงแล้ว ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้น เขาเน้นย้ำจุดยืนเดิมว่า แหล่งเก็บรักษามูลค่า โดยเฉพาะ ทองคำ คือทางรอดที่ดีที่สุดในการรักษาความมั่งคั่งเมื่อระบบเงินตราสั่นคลอนและระบบเครดิตล่มสลาย ในขณะที่สินทรัพย์ประเภทหนี้จะกลายเป็นจุดเปราะบางที่สุดท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้