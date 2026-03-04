EURO จับมือ Boat Pattana เสิร์ฟเฟอร์หรู

ยูโร ครีเอชั่นส์ จับมือ Boat Pattana ผู้พัฒนาอสังหาฯ Luxury ในภูเก็ต เตรียมเสิร์ฟเฟอร์นิเจอร์สุดหรูให้โครงการ Luxury เจาะตลาดลูกค้าระดับ HNWI และ UHNWIs ทั้งไทยและต่างชาติ ฟากซีอีโอ "เควิน กัมบีร์" ระบุการจับมือครั้งนี้จะเติมเต็มด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก Euro Creations สร้างมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยระดับเวิลด์คลาส พร้อมต่อยอดสู่การสร้าง Luxury & Smart Living Ecosystem ในจังหวัดภูเก็ต
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจด้าน Living & Lifestyle ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิต ผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับ Boat Pattana ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานในจังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมให้บริการเฟอร์นิเจอร์สุดหรูให้กับกลุ่มลูกค้าโครงการ Luxury ในจังหวัดภูเก็ต ที่สะท้อนรสนิยมและสถานะของผู้ครอบครอง
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ High Net Worth Individuals (HNWI) และUltra-High Net Worth Individuals (UHNWIs) ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มองหาที่อยู่อาศัยระดับ World-Class Beachfront Residence เพื่อการพักผ่อน การลงทุนระยะยาว และการใช้ชีวิตที่สะท้อนรสนิยม
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว เฟอร์นิเจอร์จาก Euro Creations จะถูกเลือกใช้ในพื้นที่สำคัญ เช่น วิลล่าตัวอย่าง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ Luxury Living ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านดีไซน์ ความสวยงาม ความสบาย และคุณภาพในระยะยาว
“ความร่วมมือครั้งนี้ยังมีเป้าหมายระยะยาวในการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต และต่อยอดสู่การสร้าง Luxury & Smart Living Ecosystem ที่ผสานการออกแบบ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เพื่อรองรับตลาดคุณภาพในอนาคต โดยพื้นที่ในภูเก็ต จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กระดับพรีเมียม ที่สามารถสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้กับตลาดอสังหาฯ Luxury ในระยะยาว” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในที่สุด
ปัจจุบันมีโครงการที่ให้ความสนใจ เช่น โครงการที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ Boat Pattana ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับบนของภูเก็ต และ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset ซึ่งเป็นผู้นำด้านอสังหาฯ ระดับพรีเมียมของไทย ทำให้โครงการมีมาตรฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือในระดับสากล