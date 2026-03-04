คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น แกร่งวิชาการ สอบ NL1 ผ่าน 100%

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศผลความสำเร็จของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร ที่สามารถสอบผ่านการประเมินเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน(National License: NL1) ครั้งที่1/2569 ผ่าน 100% สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมครั้งแรก
ผลการสอบดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพทางวิชาการและความพร้อมรอบด้านในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนหลักสูตร การเสริมองค์ความรู้เชิงลึก ไปจนถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการอย่างเป็นขั้นตอน ควบคู่กับความมุ่งมั่นของคณาจารย์และนิสิตที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศ
ความสำเร็จครั้งนี้ยังตอกย้ำเป้าหมายของคณะทันตแพทยศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และจริยธรรมวิชาชีพ สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคต