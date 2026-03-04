หุ้นปิดเช้าดิ่งหนัก 117.52 จุด ร่วง 8% ถึงจุด Circuit Breaker ถล่มขายทุกราคาผวาสงคราม ตอ.กลาง

SET ปิดเช้าที่ 1,348.99 จุด ลดลง 117.52 จุด (-8.01%) มูลค่าซื้อขายราว 95,215 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยเช้านี้เหวี่ยงลงแรงมากจาก Panic Sell ตอบรับจิตวิทยาเชิงลบจากสงครามตะวันออกกลางฉุดหุ้นใหญ่ปรับฐาน โดยเฉพาะ DELTA GULF BGRIM รูดหนักกว่า 10-20% ฉุดดัชนีร่วงถึงจุดใช้มาตรการ Circuit Breaker Level 1 แค่ 1 วันครึ่งตลาดฯได้ปิด Gap ช่วง Election Rally ไปหมดแล้ว แนะกลยุทธ์ตั้งรับหุ้นพื้นฐานดี ช่วงบ่ายให้แนวรับ 1,361-1,350 จุด แนวต้าน 1,400-1,420 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,348.99 จุด ลดลง 117.52 จุด (-8.01%) มูลค่าซื้อขายราว 95,215 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าเหวี่ยงลงแรงมากกง่า 100 จุด โดยทำจุดต่ำสุด 1,348.99 จุด และจุดสูงสุด 1,515.99 จุด
นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.กรุงศรี กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ร่วงลงไปลึกมาก รับจิตวิทยาเชิงลบจากสงครามตะวันออกกลาง เกิดแรงขายอย่างหนักฉุดดัชนี SET ร่วงลงไป 8% เข้าเกณฑ์ Circuit Breaker Level 1 เมื่อเวลา 12.18 น.ก่อนปิดตลาดภาคเช้า โดยหุ้นใหญ่ปรับตัวลงรุนแรง อาทิ DELTA ที่ปรับฐานลงกว่า -10% รวมถึง GULF -10% BGRIM เกือบ -20% จากความกังวลสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ
การปรับตัวลงมาของดัชนี SET ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.ได้ปิด Gap ที่ขึ้นมาในช่วง Election Rally จากระดับ 1,361 ไปแล้ว แนะให้รอดติดตามความผันผวนจาก Dollar Index ว่าจะคลายตัวหรือไม่ และติดตามประกาศต่าง ๆ ของทางการไทย
เมื่อดัชนีตลาดเหวี่ยงแรง แนะกลยุทธ์ตั้งรับหุ้นพื้นฐานดีในระยะกลางและระยะยาว ได้แก่ GULF, กลุ่มโรงกลั่น BCP , PTTGC ส่วนหุ้นที่อิงในประเทศ เช่น AMATA , TRUE , CPAXT
แนวโน้มช่วงบ่าย ให้แนวรับ 1,361-1,350 จุด แนวต้าน 1,400-1,420 จุด
อนึ่ง ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าได้ประกาศใช้มาตรการ Circuit Breaker ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF (XD) มูลค่าการซื้อขาย 6,446.18 ล้านบาท ปิดที่ 51.75 บาท ลดลง 5.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 6,152.04 ล้านบาท ปิดที่ 34.75 บาท ลดลง 2.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 6,064.49 ล้านบาท ปิดที่ 136.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,203.45 ล้านบาท ปิดที่ 233.00 บาท ลดลง 34.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,948.20 ล้านบาท ปิดที่ 186.50 บาท ลดลง 10.50 บาท