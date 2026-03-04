WP ร่วมยินดี สยามพิวรรธน์ พา NEXTOPIA คว้า 2 มาตรฐานโลก

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ผู้นำธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ในฐานะพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดและผู้ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ NEXTOPIA ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมแสดงความยินดีกับสยามพิวรรธน์ และสยามพารากอน ในโอกาสที่โครงการ NEXTOPIA สร้างต้นแบบแรกของโลก “Co-Creation Retail for Sustainable Lifestyle” ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารระดับสากลทั้ง EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) ระดับ Advanced และ Fitwel Certification ระดับ 2 ดาว เป็นรายแรกของประเทศไทย โดย WP Energy มีบทบาทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดภายในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาโซนครัวต้นแบบ “GREEN KITCHEN BY WORLDGAS สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่ผสานมิติสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพพลังงาน และสุขภาวะของผู้ใช้งานไว้อย่างครบวงจร
คุณนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WP Energy มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลังงานที่สร้าง ‘โลกที่ดีขึ้น’ อย่างเป็นรูปธรรม เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ NEXTOPIA ซึ่งบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาโครงการ ได้รับการรับรองทั้ง EDGE และ Fitwel Certification ระดับสากล ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้จริง และ WP Energy ภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของโครงการ ผ่านแนวคิด GREEN KITCHEN BY WORLDGAS ซึ่งถือเป็นหัวใจของระบบนิเวศอาหารยั่งยืนภายใน NEXTOPIA ทุกครัวได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานก๊าซหุงต้มที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ควบคู่กับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานครัวสีเขียวที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการใช้พลังงาน การเลือกอุปกรณ์ การคัดสรรวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงระบบจัดการของเสียอาหารอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่เพียงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของพื้นที่ประกอบอาหาร แต่ยังสนับสนุนเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวและอาคารเพื่อสุขภาวะในภาพรวมของโครงการ”
“ความร่วมมือระหว่าง WP Energy และสยามพิวรรธน์ เป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน โดยบริษัททำหน้าที่จัดสรรพลังงานก๊าซหุงต้ม LPG ให้กับศูนย์การค้าในเครืออย่างต่อเนื่อง พร้อมร่วมพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในหลากหลายมิติ การพัฒนา NEXTOPIA จึงไม่ใช่เพียงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน แต่เป็นการร่วมกันสร้าง Sustainable Retail Ecosystem ที่เชื่อมโยงพลังงานสะอาด ธุรกิจอาหาร นวัตกรรม และไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังสะท้อนพลังความร่วมมือจากพันธมิตรธุรกิจ องค์กรนวัตกรรม คู่ค้า และคอมมูนิตี้ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่แห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด Revolutionary Co-creating Communities for a Better World เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มรีเทลไทยสู่ต้นแบบของเมืองและสังคมที่ยั่งยืนในระดับสากล และตอกย้ำว่าการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ” คุณนพวงศ์กล่าวเสริม
การได้รับการรับรองทั้ง EDGE ระดับ Advanced และ Fitwel ระดับ 2 ดาว ของ NEXTOPIA จึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของการออกแบบอาคารและพื้นที่รีเทลแห่งอนาคต แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ WP Energy ในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาด ที่ร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศอาหารและไลฟ์สไตล์รีเทลไทย พร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานอาคารและธุรกิจบริการสู่ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรม” คุณนพวงศ์กล่าวสรุป
WP Energy ขอเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน เพราะอนาคตที่ดี เริ่มต้นได้จากพลังงานและการเลือกใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน