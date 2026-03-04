ตลาดพักเทรดชั่วคราว หุ้นไทยดิ่งกว่า117จุด

แรงขายถล่มตลาดหุ้นไทย ดันดัชนีลดลงเกินเกณฑ์ -8% Circuit Breaker ระดับ 1 ทำงาน
หยุดซื้อขายชั่วคราวอัตโนมัติ30นาที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (4 มี.ค. 2569) ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายรุนแรงส่งผลให้มาตรการหยุดซื้อขายชั่วคราว (Circuit Breaker) ระดับ 1 ทำงาน หลังดัชนีปรับตัวลงเกินเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อสกัดความผันผวนและลดภาวะตื่นตระหนกของผู้ลงทุน
ทั้งนี้ดัชนี SET ล่าสุดอยู่ที่ 1,348.99 จุด
ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับการลดลง-8% จากวันก่อนหน้า ทำให้ตลาดเข้าสู่โหมดพักการซื้อขายตามมาตรการ Circuit Breaker ระดับ 1
สำหรับมาตรการ Circuit Breakerมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ แบ่งเป็นระดับ 1: ดัชนีลดลง -8% จะทำการพักการซื้อขาย 30 นาที
ระดับ 2 ดัชนีลดลง -15% จะทำการพักการซื้อขาย 30 นาที
ระดับ 3 ดัชนีลดลง -20% จะทำการพักการซื้อขาย 1 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามหากตลาดหยุดพักจนครบเวลาแล้ว จะเปิดให้ซื้อขายตามปกติจนกว่าจะสิ้นสุดวัน หรือจนกว่าจะเข้าเกณฑ์ระดับถัดไป