WHA เปิดโครงการ WHA Mega Logistics Center

ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เผย WHA Logistics เปิดโครงการ WHA Mega Logistics Centerชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ 2 เพื่อรองรับการเติบโตโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมครบวงจร
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA แจ้งว่า WHA Logistics ได้เปิดโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ 2 อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบรับความต้องการด้านคลังสินค้าและโรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ 2 มีพื้นที่รวมกว่า 300 ไร่ ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์บริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพสูงด้านการคมนาคมและการขนส่ง เชื่อมต่อโครงข่ายโลจิสติกส์หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและถนนบางนา-ตราด
ทั้งนี้ ภายในโครงการได้รับการพัฒนาให้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย และมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เหมาะสำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่อุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการมาตรฐานด้านความปลอดภัยเฉพาะทาง ประกอบด้วย
คลังสินค้าแบบ Built-to-Suit ที่ออกแบบและก่อสร้างตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งาน กระบวนการทำงาน และข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ช่วยลดต้นทุน และรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
คลังสินค้าทั่วไป (General Warehouse) รองรับธุรกิจที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บสินค้ามาตรฐาน ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียว (Green Certified Building) พร้อมติดตั้ง Solar บนหลังคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
โรงงานสำเร็จรูป (Ready-Built Factory) พื้นที่สำหรับการผลิตและการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ที่ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น รองรับกระบวนการผลิตหลากหลายประเภท พร้อมโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
คลังสินค้าสำหรับสินค้าอันตราย (Dangerous Goods Warehouse) ซึ่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
นอกจากนี้ โครงการยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Smart Solutions โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย อาทิ ระบบ AI Camera สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ และระบบ AI Drone สำหรับการตรวจสอบสภาพหลังคาและอาคารสูงแบบอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด Proactive Maintenance ซึ่งเทคโนโลยี AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพ ตรวจจับความผิดปกติ ช่วยให้การวางแผนบำรุงรักษาทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ขณะโครงการยังได้ติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายใต้แบรนด์ Mobilix ซึ่งเป็นแบรนด์ด้านโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าและระบบชาร์จอัจฉริยะครบวงจร หนึ่งในธุรกิจหลักของ WHA Group เพื่อรองรับการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าในโครงการ ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ในระยะยาว
แม้เพิ่งเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ แต่ความสำเร็จก้าวสำคัญเริ่มต้นขึ้นทันทีจากการเซ็นสัญญากับบริษัท ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ จำกัด (WGCL) ด้วยคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit พื้นที่กว่า 22,087 ตารางเมตร ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์แบบ end-to-end พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อศักยภาพของโครงการแต่ยังตอกย้ำความเชี่ยวชาญของ WHA Logistics ในการส่งมอบโซลูชันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
การเปิดโครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 4 โครงการ 2 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในทำเลยุทธศาสตร์ของประเทศในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ WHA Logistics ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของลูกค้า ผ่านทำเลที่ตั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าในทุกมิติ และร่วมขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจและความมุ่งมั่นของ WHA ภายใต้แนวคิด “WHA: We Shape the Future for Thailand