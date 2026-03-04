MPJ ผนึก OOCL Logistics” ปักหมุดแหลมฉบัง-ลาดกระบัง ปั้นผลงาน

เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ ผนึกโลจีสติกส์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก " OOCL Logistics " ลงนามต่อสัญญา Joint Venture ประกาศยึดทำเลทองให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์ แหลมฉบัง - ลาดกระบัง การันตีฐานรายได้ Recurring Income แกร่งระยะยาว รุกโมเดล One Stop Service และ Digitalized Logistics ด้วยระบบ ERP อัฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ตอกย้ำการก้าวทันเทรนด์โลจิสติกส์ยุค AI
นายจีระศักดิ์ มานะตระกูล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ MPJ ผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรและผู้นำด้านบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงนามขยายสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Joint Venture) ร่วมกับ พันธมิตรระดับโลก นำโดย นายนพดล วัตถโกวิท (กลาง) Regional Head – ASEAN North พร้อมด้วย ดร. เทียนชัย ดาวรรณวงศ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป OOCL Logistics เพื่อสานต่อความสำเร็จจากการบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง สู่โครงการยุทธศาสตร์ใหม่ย่าน ไอซีดี ลาดกระบัง ที่จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการนำเข้า และส่งออก
สำหรับการต่อสัญญากับคู่ค้าอย่าง OOCL Logistics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในกลุ่มสายเรือระดับโลก ทาง MPJ เข้าบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่ม OOCL สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ OOCL ที่มีต่อ MPJ แล้ว และยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ตอกย้ำถึงศักยภาพของ MPJ ในการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แบบครบวงจร และผู้นำด้านบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ที่ปักหมุดบนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งแหลมฉบัง และ ลาดกระบัง ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการร่วมทุนกับกลุ่มสายเรือระดับโลก อย่าง OOCL ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีของ MPJ มาเป็นระยะที่ยาวนาน ยิ่งตอกย้ำถึงปริมาณงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับอัตราการเติบโตและการขยายตัวในอุตสาหกรรมขนส่ง (นำเข้า-ส่งออก) ที่สร้าง รายได้ประจำ (Recurring Income) สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่กับการเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตรระดับโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนติดตั้งระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สู่การยกระดับ การทำงานสู่ระบบ Digitalized Logistics เพื่อตอบโจทย์ความแม่นยำและรวดเร็วในด้านบริหารจัดการ และ เสถียรภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งตอกย้ำการก้าวทันเทรนด์โลจิสติกส์ยุค AI ในปัจจุบัน
"การต่อสัญญากับ OOCL Logistics ในครั้งนี้ คือจิ๊กซอว์สำคัญที่ตอกย้ำว่า MPJ คือตัวจริง ในอุตสาหกรรมที่ครองจุดยุทธศาสตร์พื้นที่สำคัญทั้งแหลมฉบังและลาดกระบัง และด้วยการอัปเกรดเทคโนโลยีในลานตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับดีมานด์การค้าโลกที่พุ่งสูงขึ้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามาตรฐานของ MPJ อยู่ในระดับสากล และพร้อมต่อยอดสู่การเป็น One Stop Service เพื่อให้การบริการแบบ End to End เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในอนาคตด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ที่พร้อมเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็นโอกาส"