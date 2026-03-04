IP อวดกำไรพุ่งทำนิวไฮ ลุยนวัตกรรมสุขภาพครบวงจร

อินเตอร์ ฟาร์มา กำไรสุทธิแตะ 136 ล้านบาท หลังจากโครงการลงทุนต่างๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เริ่มเก็บเกี่ยวรายได้และกำไรได้มากขึ้นต่อเนื่อง รายได้รวมโต 16% แตะ 2,214 ล้านบาท อานิสงค์ทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตแกร่งต่อเนื่อง บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.073 บาท/หุ้น กำหนดสิทธิรับปันผล 7 พฤษภาคม 2569 จ่ายเงินปันผล 25 พฤษภาคม 2569 เล็งชงขอมติผู้ถือหุ้น 27 เมษายนนี้ ปักหมุดปี 2569 รายได้รวมแตะ 2,400 – 2,500 ล้านบาท
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร สำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2568 ว่า กำไรสุทธิพุ่งทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่อยู่ที่ 136 ล้านบาท เติบโต 271% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน รายได้รวมเติบโต 16% แตะ 2,214 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายและบริการที่เติบโต 16% แตะ 2,193 ล้านบาทเป็นสำคัญ เนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Innovation Business) ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ 142% แตะ 138 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดโรงพยาบาล (Hospital Market Healthcare) เติบโต 35% แตะ 318 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Business) เติบโต 14% แตะ 215 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Healthcare) เติบโต 10% แตะ 465 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (Animal Healthcare) เติบโต 7% แตะ 374 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจร้านขายยา (Pharmacy Business) เติบโต 6% แตะ 684 ล้านบาท
สำหรับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2568 อยู่ที่ 2,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยต้นทุนขายและบริการอยู่ที่ 1,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 12% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GP) ขยับเพิ่มเป็น 41% จากระดับ 37% ในช่วงเดียวกันปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP) ขยับเพิ่มเป็น 6% สู่เป้าหมาย 10% ในปีนี้ และ 15 - 20% ในอีก 3 ปีข้างหน้า จากโครงการนวัตกรรมต่างๆ
ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีมติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2568 อัตรา 0.073 บาทต่อหุ้น คิดเป็นวงเงิน 44.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลรวม 60% ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ 50% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ซึ่งจะนำเสนอขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2569
“บริษัทยึดมั่นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน ระยะสั้นถึงยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทสามารถดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครบทุกภาคส่วน เบื้องต้นมั่นใจปี 2569 ผลการดำเนินงานยังเติบโตแข็งแกร่ง ตั้งเป้ารายได้แตะ 2,400 – 2,500 ล้านบาท” ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าว
ทั้งนี้ล่าสุด บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา แบ่งโครงสร้างธุรกิจใหม่ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดโรงพยาบาล (Hospital Market Healthcare)
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ขายในช่องทางตลาดผู้บริโภค (Consumer Market Healthcare)
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์ (Animal Healthcare)
4. กลุ่มธุรกิจร้านขายยา (Pharmacy Business)
5. กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Business)
6. กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Device Innovation Business)