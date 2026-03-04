IFCG ผนึก WRISE ยกระดับสู่ Regional Wealth Platform เชื่อมลงทุนไทยสู่ตลาดโลก”

นายวิทูร เลิศพนมวรรณ (คนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน) (IFCG) บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน ชั้นนำในประเทศไทย ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ นายดาร์ริก ตัน (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม WRISE ที่ปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่งและโซลูชันในเอเชีย เพื่อยกระดับมาตรฐานโซลูชันทางการเงินในประเทศไทย และเปลี่ยนผ่านโครงสร้างธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศ สู่การเป็น "Regional Wealth Platform" เพื่อเชื่อมต่อนักลงทุนไทยกับโอกาสการลงทุนระดับสากลอย่างเป็นระบบ โดยผนึกความแข็งแกร่งของ 2 บริษัทเข้าด้วยกัน ระหว่างเครือข่ายที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 400 รายของ IFCG กับโครงสร้างการลงทุนและเครือข่ายศูนย์กลางการเงินระดับโลกของ WRISE เพื่อมอบทางเลือกการลงทุนที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเติบโตของ IFCG ระยะยาว ผ่าน 3 แกนหลัก คือ 1.การยกระดับคุณภาพรายได้ จากการเข้าถึงโซลูชันการลงทุนระดับสถาบันและการบริหารความมั่งคั่งข้ามพรมแดน ช่วยเพิ่มรายได้อย่างมีเสถียรภาพ 2.โมเดลธุรกิจแบบ Asset-Light ขยายขีดความสามารถในการบริการผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เพิ่มภาระต้นทุน เสริมความยืดหยุ่นทางการเงินและประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน และ 3.การผสานผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดใดตลาดหนึ่ง สร้างความมั่นคงให้ผลประกอบการในระยะยาว
นอกจากนี้ IFCG มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานอุตสาหกรรมบริหารความมั่งคั่งตามวิสัยทัศน์ “Lifestyle Wealth Partner” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันการเงินภายใต้แนวคิด Borderless Investment การลงทุนไร้พรมแดน, Technology-Driven Advisory การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้คำปรึกษา และ Regional Synergy ความร่วมมือเชิงโครงสร้างในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์และครบวงจรสำหรับนักลงทุนไทย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตที่โปร่งใส มั่นคง สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก