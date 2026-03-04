PTG ประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลตามนโยบายรัฐ

พีทีจี เอ็นเนอยี ยืนยันตรึงราคาน้ำมันดีเซลตามนโยบายภาครัฐ ตอกย้ำ! ไม่มีการขึ้นราคาในช่วงนี้แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในระยะนี้ และอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงาน ซึ่ง PTG ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้บริการ โดย PTG จะยังคงไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลในระดับปัจจุบันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้พลังงานเป็นสำคัญ
พร้อมกันนี้จะบริหารจัดการด้านการจัดหาและต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อดูแลลูกค้าและสังคมท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงาน และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการประสานกับหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้การพิจารณาด้านราคาจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามภาวะต้นทุนและสถานการณ์ตลาด
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้พลังงานไม่ตื่นตระหนกหรือกักตุน เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันและระบบขนส่งภายในประเทศยังคงดำเนินการได้ตามปกติ แม้สถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความไม่แน่นอน