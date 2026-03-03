รายย่อย “วัดใจ” ช้อนหุ้นสวนสงคราม / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหุ้นไทยกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่มายาวนานนับเดือน และกำลังจะตีฝ่าแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1550 จุด แต่รอบขาขึ้นต้องสะดุดครั้งใหญ่ หลังจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่าน จนกลายเป็นสงครามที่ลุกลามวงกว้างในตะวันออกกลาง ซึ่งไม่อาจคาดหมายว่า จะยุติลงเมื่อใด
ราคาทองคำ ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้น โดยนักลงทุนเกิดความตื่นตระหนกผลกระทบที่จะตามมา ผสมกับแรงเก็งกำไร จึงเกิดการไล่ซื้อทองคำเก็บตุน ขณะที่ราคาน้ำมันดีดตัวแรง เพราะกังวลการปิดช่องแคบเฮอมุสของอิหร่าน ตัดเส้นทางขนส่งน้ำมันสายสำคัญของโลก
ตลาดหุ้นทั่วโลกแดงฉานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รวมทั้งตลาดหุ้นไทยที่ดิ่งลงรุนแรง 61.75 จุด หรือลดลง 4.04% ลงมาปิดที่ 1466.55 จุด
นักลงทุนรายย่อยแห่กันเข้าช้อนซื้อหุ้นฝุ่นตลบ โดยไม่หวั่นไหวไฟสงครามที่กำลังปะทุ ขณะที่นักลงทุนอีก 3 กลุ่มเทขายหุ้นออก
นักลงทุนรายย่อยอาจประเมินว่า สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคงไม่ยืดเยื้อ ขณะที่ราคาหุ้นทรุดหนักมากเกินไป จึงลุยซื้อหุ้นดักเก็งกำไร และกลายเป็นผู้รับเหมา ซื้อหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,276 ล้านบาท
การเปิดฉากโจมตีอิหร่าน สังหารบรรดาผู้นำสูงสุด จนทำให้อิหร่านเปิดฉากโจมตีหลายประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐ โดยมีอิสราเอลเข้าร่วมรบในสงครามควบคู่กับสหรัฐ กลายเป็นสงครามที่ลุกลาม และเป็นข่าวร้ายชิ้นใหญ่ กระทบหุ้นทั้งโลก
แม้ยังไม่มีสัญญาณการยุติสงคราม แต่ปฏิกิริยาตอบรับในเชิงลบของสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มคลายตัวแล้ว โดยราคาน้ำมันเริ่มอ่อนตัวลง เช่นเดียวกับราคาทองคำที่ไม่พุ่งแรงเหมือนวันแรกๆ ของสงคราม ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวขึ้น
นักลงทุนรายย่อยที่ฝ่าไฟสงคราม แห่กันช้อนซื้อหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่า จะเป็นการตัดสินใจที่ถูก และคาดหมายได้แม่นยำ จึงมีโอกาสเก็บเกี่ยวกำไรจากวิกฤตในครั้งนี้
เปิดการซื้อขายวันพุธนี้ หุ้นอาจฟื้นคืนสู่ความสดใส ดัชนีฯ ดีดตัวกลับ ไต่สู่เป้าหมาย 1500 จุดอีกครั้ง
ถ้าไม่มีปัจจัยลบเข้ามาสอดแทรก ไม่เกิดสงครามสหรัฐกับอิหร่าน บรรยากาศการลงทุนยังสดใส ดัชนีฯ มีโอกาสเดินหน้าต่อ เพราะมีปัจจัยบวกสนับสนุนรอบด้าน ทั้งการลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น
รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติที่ยังไหลกลับเข้าตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่รอบแห่งความคึกคักสดใสของตลาดหุ้นไทย และฟื้นตัวอย่างโดดเด่นที่สุดในโลกช่วง 2 เดือนแรกปี 2569 ต้องสะดุดลงชั่วคราว อย่างน้อยจนกว่าสงครามสหรัฐกับอิหร่านจะยุติ
นักลงทุนทั้งโลกคงเตรียมตัวเตรียมใจกันแล้ว เทขายหุ้นทิ้งเพื่อลดความเสี่ยงไว้ก่อน และคอยเฝ้าติดตามว่า สงครามใกล้จบเมื่อไหร่ เพื่อชิงจังหวะกลับมาซื้อหุ้นคืน ดักเก็งกำไรเมื่อหุ้นฟื้น
แต่แมลงเม่าพันธุ์ไทยไม่รอใครแล้ว เข้าไปจับจองหุ้นที่นักลงทุนสถาบัน พอร์ตโบรกเกอร์ และต่างชาติเทขายทิ้ง เพราะมองว่าเป็นโอกาสซื้อของถูก
เปิดการซื้อขายหุ้นใหม่วันพุธนี้ จะเป็นบทพิสูจน์ว่านักลงทุนรายย่อยคิดถูกหรือไม่ที่เข้าไปช้อนซื้อหุ้นกว่า 8 พันล้านบาท