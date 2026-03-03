ก.ล.ต. ตั้งวอร์รูมเศรษฐกิจรับมือวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง ยันตลาดหุ้นไทยแข็งแกร่ง

สงครามในตะวันออกกลางที่ยกระดับความรุนแรงต่อเนื่องกำลังส่งแรงกระแทกตรงไปยังตลาดทุนทั่วโลก และไทยไม่อาจหลีกพ้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยร่วงสอดรับภาวะตลาดโลก สะท้อนความกังวลที่สะสมหนักขึ้นทุกขณะ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังอ่านทิศทางได้ยาก สำนักงาน ก.ล.ต. เดินหน้าเชิงรุก ไม่รอให้วิกฤตลุกลาม ประกาศเกาะติดสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่าน Economic War Room และส่งสัญญาณมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทยยังแข็งแกร่ง มาตรการรับมือพร้อมกดปุ่มใช้งานทุกเมื่อ ขณะที่ทุกกระดานซื้อขายยังคงเดินหน้าไร้สะดุด พร้อมเตือนนักลงทุนอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์กลัว
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ว่าบรรยากาศตลาดทุนทั่วโลกอยู่ในภาวะระทึกขวัญ หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงและยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะคลี่คลายในเร็ววัน แรงกดดันดังกล่าวส่งผ่านมายังตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยดัชนีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับทิศทางตลาดโลก ซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้เป็นเกาะโดดเดี่ยวในมหาสมุทรแห่งความไม่แน่นอนนี้
ขณะที่ทาง ก.ล.ต. ได้ยกระดับการติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อตลาดทุนในทุกมิติอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการเข้าร่วมทำงานในกลไก "ศูนย์ติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง" หรือ Economic War Room ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือวิกฤตครั้งนี้โดยเฉพาะ
ตั้งวอร์รูมเศรษฐกิจศูนย์บัญชาการกลางในยามวิกฤต
การดึง ก.ล.ต. เข้าสู่กลไก Economic War Room ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์เชิงสถาบัน แต่สะท้อนเจตนาชัดเจนของรัฐบาลในการบูรณาการความพร้อมรับมือวิกฤตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ภายใต้ศูนย์บัญชาการเดียว เพื่อให้การตัดสินใจเชิงนโยบายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพ และมีพลัง
ก.ล.ต. ยืนยันว่ามีมาตรการและเครื่องมือเฉพาะสำหรับรองรับความผันผวนของตลาดพร้อมใช้งานได้ทันที โดยจะพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่พัฒนาไป ซึ่งกระบวนการนี้จะดำเนินไปอย่างระมัดระวัง มีวินัย และมุ่งรักษาเสถียรภาพระยะยาวของตลาดทุนเป็นหลัก มากกว่าการตอบสนองต่ออารมณ์ตลาดระยะสั้น
กำกับเข้มทุกกระดานเทรดยังเดินหน้า
ในมิติของการกำกับดูแล ก.ล.ต. ประกาศเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามและกำชับการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งระบบ พร้อมยืนยันว่าโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ยังคงเปิดทำการซื้อขายตามปกติในทุกวันทำการ ไม่มีการหยุดชะงักหรือระงับการซื้อขายแต่อย่างใด
ขณะที่ในฝั่งสินทรัพย์ดิจิทัล ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) และผู้ให้บริการรายอื่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเปิดให้บริการเป็นปกติทุกวัน ครอบคลุมทั้งช่วงเวลาซื้อขายและการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง สะท้อนว่าระบบนิเวศของตลาดทุนไทยในภาพรวมยังมีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับภาวะผันผวนได้
อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาที่ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนรวดเร็วและยากต่อการกลั่นกรอง ก.ล.ต. ย้ำให้นักลงทุนติดตามข้อมูลเฉพาะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยไม่ตื่นตระหนกตามกระแสข่าวลือที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยไม่จำเป็น
เหนือสิ่งอื่นใด สัญญาณที่ ก.ล.ต. ส่งออกมาในวันนี้มีความสำคัญในเชิงจิตวิทยาตลาดไม่น้อยไปกว่าในเชิงนโยบายนั่นคือ ผู้กำกับดูแลยังอยู่ในสนาม จับตาอยู่ทุกฝีก้าว และพร้อมตอบสนองทุกเมื่อที่สถานการณ์ต้องการ