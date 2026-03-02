SCBXปฏิเสธกระแสข่าว'อาทิตย์ นันทวิทยา'ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานข่าวจากบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)แจ้งว่า ตามที่มีสื่อบางสำนักนำเสนอข่าวเกี่ยวกับนายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ถึงการเตรียมลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปรับบทบาทใหม่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มซีพี นั้น
ทางกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง คุณอาทิตย์ยังคงยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) อย่างเต็มความมุ่งมั่น เพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และจะดำรงตำแหน่งจนถึงครบกำหนดวาระในสิ้นปี 2569 ตามที่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ทราบโดยทั่วไปก่อนหน้านี้แล้ว