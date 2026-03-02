แสนสิริ ชี้ Affordable Condo โตแรง-ตลาดเช่าหนาแน่น ส่ง 3 โครงการใหม่พร้อมอยู่ ปักหมุด “บางหว้า-งามวงศ์วาน-รังสิต” ลูกค้าตอบรับดี หนุนยอดขาย

แสนสิริ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยศักยภาพตลาดคอนโดมิเนียม กลุ่ม Affordable ราคา 1-3 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง ชี้ทำเลใกล้แหล่งงาน-สถานศึกษา ดีมานด์พุ่งทั้งซื้ออยู่เองและปล่อยเช่า ล่าสุดรุกหนักเปิดตัว 3 โครงการใหม่พร้อมอยู่บนทำเลจุดยุทธศาสตร์ “เดอะ มูฟ บางหว้า, เวย์ ชินเขต และ ดีคอนโด วิวิด” มั่นใจตอบโจทย์นักศึกษา First Jobber และนักลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทน (Yield) สูงสุดถึง 10%
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คอนโดมิเนียมในระดับราคา 1-3 ล้านบาท ยังคงเป็นเซกเมนต์ที่มีฐานลูกค้าใหญ่ที่สุด ด้วยระดับราคาที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ง่าย (Affordable) มียอดผ่อนชำระเฉลี่ยเพียง “ล้านละ 6,300 - 7,000 บาทต่อเดือน” ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเช่าในปัจจุบัน ทำให้กลุ่ม First Jobber ตัดสินใจเปลี่ยนจากผู้เช่ามาเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก ขณะที่ในมุมนักลงทุน พบว่าคอนโดกลุ่มนี้ให้ผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) เฉลี่ยสูงถึง 6-8% และบางทำเลพุ่งสูงถึง 10%
เจาะลึก 3 ทำเลศักยภาพ พร้อม 3 โครงการไฮไลท์จากแสนสิริ
1.ทำเลบางหว้า: จุดเชื่อมต่อ Interchange ฝั่งธนฯ - บางหว้าคือ Gateway สำคัญที่เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินเข้าด้วยกัน ทำให้การเดินทางเข้าสู่สาทร-สีลมเป็นเรื่องง่าย มีอัตราการดูดซับ (Absorption Rate) สูงถึง 82% สำหรับโครงการไฮไลท์คือ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 90% ของชั้นที่เปิดขาย กับคอนเซปต์มูฟชีวิตง่าย ไปได้ทุกที่ ตามใจคิด คอนโด Ready-to-move-in ใกล้ MRT/BTS บางหว้า เพียง 2 นาที* และใกล้ ม.สยาม เพียง 1 นาที*
•จุดเด่น: ดีไซน์เพื่อคน Gen MUVE มี Co-working Space หลากหลายโซน และระบบความปลอดภัย LIV-24
•การลงทุน: ปล่อยเช่าง่ายด้วยฐานนักศึกษาและคนทำงาน Yield สูง 6%
•โปรโมชั่น: ราคาเริ่ม 1.59 ล้านบาท พร้อมโปรโมชั่นลดสูงสุด 150,000 บาท* ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 รายการ* ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและค่าส่วนกลาง 1 ปี*
2.ทำเลชินเขต (งามวงศ์วาน): แคมปัสคอนโดที่หาตัวจับยาก – ย่านชินเขตเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นที่แทบไม่มีคอนโดเปิดใหม่มานาน อัตราการขายในพื้นที่สูงถึง 97% รายล้อมด้วยแหล่งงานอย่าง North Park, เบทาโกร และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีนักศึกษากว่า 17,000 คน และโครงการไฮไลท์คือเวย์ ชินเขต (VAY Chinnakhet) พร้อมเปิดชมตึกจริงครั้งแรก 7 - 8 มี.ค. นี้ แบรนด์น้องใหม่ กับคอนเซปต์ให้ชีวิต "โอเค" ในทุกเวลา กับคอนโดแต่งครบพร้อมอยู่
• จุดเด่น: เดินทางสะดวกเชื่อมต่อวิภาวดี-ประชาชื่น-แจ้งวัฒนะ ใกล้รถไฟฟ้า 3 สาย (แดง, ชมพู, ม่วง) มาพร้อมที่จอดรถอัตโนมัติ และ EV Charger
• การลงทุน: ตลาดเช่าคึกคักจากทั้งพนักงานออฟฟิศและนักศึกษา Yield สูง 6%
• เปิดจองครั้งแรก 7-8 มีนาคม 2569 นี้! ราคาเริ่ม 1.59 ล้านบาท รับส่วนลดสูงสุด 150,000 บาท* 20 ยูนิตแรก เลือกรับ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า 4 รายการ* หรือ ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและส่วนกลาง 1 ปี*
3.ทำเลรังสิต (ม.กรุงเทพ): คอมมูนิตี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด - รังสิต-ม.กรุงเทพ เป็นทำเล "Gold Mine" ของนักลงทุน ด้วยจำนวนนักศึกษาเกือบ 50,000 คน และ Yield ที่สูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยโครงการไฮไลท์คือดีคอนโด วิวิด (dcondo vivid) ปัจจุบันยอดขายอยู่ที่ 40% กับคอนเซปต์ ใช้ชีวิตได้เต็มที่ ก็ฟีลดีเกินต้าน ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ใน Sansiri Community รังสิต ต่อยอดความสำเร็จจากดีคอนโด ไฮป์ ที่ Sold Out ตั้งแต่วันเปิดโครงการ และปัจจุบันผู้เช่าเต็มกว่า 390 ห้อง มั่นใจดีคอนโด วิวิด จะ Sold Out อย่างรวดเร็ว
• จุดเด่น: ส่วนกลางจัดเต็ม สระว่ายน้ำยาว 40 เมตร, Outdoor Co-working และ Unit Layout ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการปล่อยเช่าโดยเฉพาะ
• การลงทุน: Yield สูงสุดถึง 10% อัตราค่าเช่าดีต่อเนื่อง
• ราคาเริ่มเพียง 1.79 ล้านบาท (1 ห้องนอน ค่าเช่าประมาณ 9,000-12,000 บาท/เดือน*)
• พร้อมเปิดให้ชมตึกจริง 6 มีนาคม 2569 นี้
แสนสิริเชื่อมั่นว่า ทั้ง 3 โครงการในกลุ่ม Affordable ด้วยจุดแข็งด้าน "ทำเล-ดีไซน์-บริการหลังการขาย" และระบบความปลอดภัย LIV-24 ที่เป็นมาตรฐานของแสนสิริ ทำให้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่เองหรือลงทุน ก็เป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่าในภาวะดอกเบี้ยขาลงเช่นนี้