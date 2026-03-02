ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ก.พ.กระเตื้อง นำโดยภาคการผลิตเหล็ก-HDD หลังอุปสงค์ขยายตัวสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ก.พ.69 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 49.6 ตามองค์ประกอบด้านคำสั่งซื้อ การจ้างงาน และการลงทุน โดยความเชื่อมั่นภาคการผลิต ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มผลิตเหล็ก ที่อุปสงค์จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวมาก ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อ และการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เช่นเดียวกับกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HDD และ Semiconductors ที่ความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นมากตามความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI และ data center ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อและการผลิตปรับดีขึ้น แต่ในระยะข้างหน้ายังต้องติดตามผลกระทบจากการขาดแคลนชิปที่อาจส่งผลต่อการผลิตได้
ส่วนความเชื่อมั่นภาคที่มิใช่การผลิตทรงตัว แม้ความเชื่อมั่นจะปรับลดลงในเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มการค้า ที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง ท่ามกลางกำลังซื้อในประเทศที่ยังฟื้นตัวไม่เข้มแข็ง ทำให้ความเชื่อมั่นของกลุ่มห้างสรรพสินค้า และร้านขายของชำปรับลดลง โดยเฉพาะด้านปริมาณการค้า และคำสั่งซื้อ แต่ความเชื่อมั่นกลุ่มคลังสินค้าปรับเพิ่มขึ้นมาก คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งส่งออกก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้คำสั่งซื้อ ผลประกอบการ และปริมาณการให้บริการปรับตัวดีขึ้น
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 52.0 นำโดยด้านผลประกอบการ การลงทุน และคำสั่งซื้อตามความเชื่อมั่นภาคที่มิใช่การผลิตที่ปรับลดลงในเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มโรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงกลุ่มขนส่งผู้โดยสารที่ผลประกอบการปรับลดลง ตามการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ดัชนีฯ ของธุรกิจที่มิใช่การผลิตในหลายหมวดปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนมุมมองเชิงลบของผู้ประกอบการต่อภาวะธุรกิจในระยะข้างหน้า ส่วนความเชื่อมั่นภาคการผลิตทรงตัวกับเทียบเดือนก่อน ตามความเชื่อมั่นกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแผงวงจรไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้า
ขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มผลิตอาหารและเครื่องดื่มปรับดีขึ้น ตามด้านผลประกอบการ และคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาล ตามปริมาณผลผลิตรอบเพาะปลูกที่ดีในปีนี้ รวมทั้งกลุ่มผลไม้กระป๋อง เช่น เงาะกระป๋อง ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว