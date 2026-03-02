เกาหลีใต้รื้อใหญ่ระบบคริปโตของกลาง หลังตำรวจทำบิทคอยน์หาย - Bithumb โอนพลาด

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศเดินเครื่องสังคายนาครั้งใหญ่ สั่งรื้อระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของกลางทั้งระบบ หลังเกิดช่องโหว่ร้ายแรงระดับชาติถึงสองเหตุการณ์ซ้อน ทั้งกรณีตำรวจคังนัมทำบิทคอยน์ของกลางสูญหายอย่างไร้ร่องรอยเมื่อปี 2565 และความผิดพลาดทางเทคนิคสุดช็อกของแพลตฟอร์มเทรดยักษ์ใหญ่อย่าง Bithumb ที่เผลอโอนบิทคอยน์มูลค่ามหาศาลกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์เข้าบัญชีลูกค้า เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนภาพความหละหลวมที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นอย่างหนัก บีบให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังต้องออกโรงจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอุดรอยรั่วและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยโรดแมปการแก้ปัญหาที่ชัดเจนก็ตาม
มรสุมลูกใหญ่กำลังโหมกระหน่ำระบบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีใต้ เมื่อรัฐบาลกลางต้องเปิดปฏิบัติการตรวจสอบและรื้อระบบการบริหารจัดการคริปโตของกลางระดับทวิภาคี ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่หละหลวม จนนำไปสู่ความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างความเสียหายและสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ปฐมบทของวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้ เผยโฉมขึ้นจากสองเหตุการณ์สุดวิสัยที่สะท้อนให้เห็นถึงรอยรั่วขนาดใหญ่ในโครงสร้างการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล เหตุการณ์แรกย้อนกลับไปในปี 2565 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตคังนัม กรุงโซล ได้ทำบิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญที่ยึดมาเป็นของกลางในคดีอาชญากรรมสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย กลายเป็นคำถามตัวโตถึงมาตรฐานการเก็บรักษาไพรเวทคีย์และระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีความรัดกุมและเป็นมืออาชีพเพียงพอที่จะรับมือกับสินทรัพย์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่
ในขณะที่รอยแผลเก่ายังไม่ทันจางหาย ตลาดคริปโตก็ต้องตื่นตะลึงกับความผิดพลาดระดับหายนะอีกครั้ง เมื่อ Bithumb หนึ่งในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระดับแนวหน้าของประเทศ เผชิญกับความบกพร่องทางเทคนิคขั้นร้ายแรง ระบบได้ทำการโอนบิทคอยน์มูลค่ามหาศาลสูงถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าไปในบัญชีของผู้ใช้งานรายหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้จะระบุว่าเป็นเพียงข้อผิดพลาดของระบบ แต่เหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงจุดเปราะบางของแพลตฟอร์มระดับสถาบัน ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงเชิงระบบในชั่วพริบตา
ความผิดพลาดซ้ำซ้อนเหล่านี้ สะท้อนภาพลบอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้รักษากฎหมายหรือบริษัทเอกชนระดับท็อป ต่างก็ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีบล็อกเชน คู ยุนชอล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ ไม่อาจนิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เขาได้ออกโรงเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรการควบคุมที่เข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยแบบบูรณาการ เพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับคืนมา
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายและสร้างความกังวลให้กับนักวิเคราะห์ในแวดวงเศรษฐกิจคือ จนถึงขณะนี้ บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงและหน่วยงานที่กำกับดูแล ยังไม่สามารถกางแผนโรดแมปหรือระบุมาตรการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมทางการเงินเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยในอนาคตได้
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาการจัดการภายในประเทศ แต่เป็นเสมือนกรณีศึกษาชิ้นสำคัญที่ส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบที่แข็งแกร่งและก้าวตามเทคโนโลยีให้ทัน มิฉะนั้น มูลค่ามหาศาลของคริปโตอาจสูญสลายไปในอากาศได้เพียงแค่ความสะเพร่าเพียงชั่วครู่