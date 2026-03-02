SFLEX ผนึก ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ เปิด “โรงงานสตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง”

"สตาร์เฟล็กซ์ " จับมือ" ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์" เปิด “โรงงานสตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง” ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Flexible Packaging) โดยเน้นที่บรรจุภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับทิศทางอุตสาหกรรมอาหารที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ามีกำลังผลิต 200 ล้านซองต่อปี และเติบโตเพิ่มกำลังผลิตแตะ 800 ล้านซองต่อปี สร้างรายได้แตะ 1,000 ล้านบาทในอีกปี 5 ข้างหน้า
ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX กล่าวว่า สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง เกิดจากความร่วมทุนระหว่าง บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU สัดส่วน 51 : 49 โดย SFLEX จะเข้าไปร่วมมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ การวางระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และสร้างมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ โรงงาน สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์รองรับสินค้าได้หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์อาหารที่เก็บในอุณหภูมิห้อง แช่เย็น และแช่แข็ง ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภค สะท้อนความครอบคลุมของตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่กว้างขึ้น ในด้านการผลิตได้มีนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการสูญเสียในขั้นตอนผลิต และลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) ตอบโจทย์แนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายปิยะเทพ สีตะจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด กล่าวว่า โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ 7 ไร่ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2568 ความโดดเด่นของโรงงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ให้ครอบคลุมรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการรับรองจาก GMP / HACCP / ISO 9001/ BRCGS packaging issue 7 / TU Social (Internal Audit) สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในระดับสากล
ปัจจุบันโรงงานมีกำลังผลิตเริ่มต้นที่ 200 ล้านซองต่อปี และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 800 ล้านซองต่อปี ภายใน 5 ปี เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีแรก จะเน้นบรรจุภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่เก็บในอุณหภูมิห้อง อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง พร้อมกันนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับบริษัทร่วมทุน 400 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก และ 1,000 ล้านบาทในปีที่ 5 ตามลำดับ