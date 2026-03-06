"กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี" บัตรเดบิตเสริมมั่งคั่ง ความรัก สมัครวันนี้ฟรีสร้อยข้อมือจี้ดอกบัว!

ธ.กรุงไทย คงคอนเซปท์ "เทพคุ้มครอง บัตรคุ้มภัย" เปิดตัวบัตรเดบิตลายใหม่ "กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี" เสริมมั่งคั่ง ความรัก เมตตา แถมอุ่นใจด้วยความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชม.สูงสุด 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท พิเศษสมัครวันนี้แถมฟรี สร้อยข้อมือจี้ดอกบัว มีจำกัดแค่ 31 มี.ค. 69 นี้
เอาใจสายมูฯผู้นิยมชมชอบเครื่องรางของขลังอย่างต่อเนื่องสำหรับ "ธนาคารกรุงไทย" ล่าสุดเปิดตัว "กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี" บัตรเดบิตลายใหม่ตามคอนเซปท์ "เทพคุ้มครอง บัตรคุ้มภัย" ที่ผสานทั้งความศรัทธาและการคุ้มครองไว้ในบัตรเดียว โดยเฉพาะบัตรลายนี้ที่โดดเด่นด้วยภาพพระแม่ลักษมี เทพแห่งความงดงาม ความเจริญรุ่งเรือง และความรัก สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพย์สิน โชคลาภ ความสำเร็จ ความรัก และความเมตตา พร้อมมอบทั้งความอุ่นใจจากความคุ้มครอง ควบคู่ความหมายมงคลที่พกพาได้
โดยบัตรเดบิต "กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี" นอกจากจะเสริมความมงคลให้กับผู้พกพาแล้ว ยังมอบความคุ้มครองจาก บมจ.ทิพยประกันภัย ทในกรณีอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง สูงสุด 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ และยังคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาท และค่าธรรมเนียมการออกบัตร 100 บาท เฉลี่ยเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาทเท่านั้น
และหากสมัครบัตรเดบิต "กรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี" ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 มีนาคม 2569 รับฟรี สร้อยข้อมือสีชมพู พร้อมจี้ดอกบัว สัญลักษณ์ประจำองค์พระแม่ลักษมี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล โดยของมีจำนวนจำกัด
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ พระแม่ลักษมี ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/lakshmi-debitcard-mgronline หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Krungthai Contact Center โทร.02-111-1111
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ