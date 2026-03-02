SUPER โชว์กำไรปี 68 แตะระดับ 2.4 พันล.

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เปิดงบปี 68 มีกำไรจากการดำเนินงาน (COP) 2,447.25 ล้านบาท รายได้รวม 8,076.49 ล้านบาท สะท้อนการบริหารจัดการต้นทุน-ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สภาพคล่องแข็งแกร่ง! ฟากผู้บริหาร "จอมทรัพย์ โลจายะ"ระบุ มั่นใจรายได้ปี 69 เติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้วินด์ฟาร์มเวียดนามรวม 141 เมกะวัตต์ เตรียม COD เฟสแรก 99 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 1/69
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯในปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568) มีกำไรหลักจากการดำเนินงาน (Core Operating Profit: COP) จำนวน 2,447.25 ล้านบาท และมีรายได้จากการดำเนินงาน 8,076.49 ล้านบาท สะท้อนการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรก่อนผลกระทบจากรายการทางบัญชีจำนวน 1,320.83 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบทางบัญชี เกิดจากขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและการด้อยค่าเงินลงทุน ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2568 อยู่ที่ 112.91 ล้านบาท โดยผลกระทบดังกล่าวเป็นเพียงรายการทางบัญชี (Non-cash item) ไม่กระทบกระแสเงินสดของบริษัทฯแต่อย่างใด ทำให้มีสภาพคล่องแข็งแกร่ง และสามารถนำเงินสดที่มีอยู่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 ตั้งเป้ารายได้เติบโตจากปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการทยอยรับรู้รายได้โครงการพลังงานลม (Wind Farm) ในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จำนวน 141 เมกะวัตต์ ซึ่งในเฟสแรกของโครงการ Bac Lieu ขนาด 99 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 1/2569 และเริ่มรับรู้รายได้เต็มไตรมาสในไตรมาส 2/2569 เป็นต้นไป
ปัจจุบัน SUPER มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา PPA รวมทั้งสิ้น 2,069.25 เมกะวัตต์ โดยได้ COD แล้ว 1,432.28 เมกะวัตต์ และหากรวมโครงการลม Bac Lieu เฟสแรก 99 เมกะวัตต์ ที่จะ COD ในไตรมาส 1/2569 จะส่งผลให้กำลังการผลิตที่ COD แล้วเพิ่มเป็น 1,531.28 เมกะวัตต์ เสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUPER กล่าวอีกว่า บริษัทฯมุ่งเน้นการบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการขยายการลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสม เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและต่อเนื่อง สอดรับกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ