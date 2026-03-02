“พิทักษ์ รัชกิจประการ” คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำ “Leader of Leader”

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์เชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ตอกย้ำผู้นำธุรกิจพลังงานครบวงจรของไทย คว้า 4 รางวัลใหญ่จากงาน Future Trends Awards 2026 สะท้อนถึงวิสัยทัศน์องค์กรที่ชัดเจน ความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจ นโยบายความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยการเป็นผู้นำที่รับฟัง และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์โครงการเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น
รางวัล Leader of Social :รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านสังคม
รับรางวัลโดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (CEO)
รางวัล Leader of Leader :รางวัลผู้นำเทรนด์อนาคตด้านภาวะผู้นำ
รับรางวัลโดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (CEO)
· รางวัล Young Professional Loved 23-35 yrs :รางวัลองค์กรที่ดึงดูใจคนรุ่นใหม่ อายุ 23-35 ปีที่สุด
ผู้รับรางวัล : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG)
รับรางวัลโดย นางวินิตา สาน้อย (CPO)
รางวัล The Most Trend Setter Product : รางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์ด้านผลิตภัณฑ์
ผู้รับรางวัล : บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด (PUN)
รับรางวัลโดย นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล (MD PUN/GFA)
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ พีทีจี เอ็นเนอยี ได้รับ 4 รางวัลใหญ่จากเวที Future Trends Awards 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การเชิดชูองค์กรและผู้นำที่กล้าคิด กล้าเปลี่ยน และกำลังกำหนดทิศทางของธุรกิจและสังคมในอนาคต โดยสามารถสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันได้” ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ที่เน้น "คน" และ "ประสบการณ์" โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากพนักงาน พร้อมยกระดับกลยุทธ์จากการสร้างแบรนด์สู่การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Experience) ผ่านการบูรณาการระบบนิเวศ (Ecosystem) ของแบรนด์ไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ”
การได้รับรางวัลทั้ง 4 ประเภทนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ “พีทีจี เอ็นเนอยี” ในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรและผู้นำคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทฯ ยังคงเดิน หน้าพัฒนานวัตกรรมและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานและสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับทุกภาคส่วนต่อไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น อีกทั้งยังขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของทุกฝ่ายอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ผ่านแนวคิดสถานที่ทำงานที่เป็น BEST ในใจของคนทำงานทุกคน
Future Trends Awards เป็นรางวัลสุดยอดผู้นำเทรนด์แห่งปี ที่จะมอบให้กับองค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบุคคลแห่งอนาคต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อประกาศและเชิดชูความสำเร็จให้แก่องค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบุคคล ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานที่มีความโดดเด่น ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อสังคมเป็นวงกว้าง