TMANผลงานปี68ทำNew High กำไรโต16%

“ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล”ปี 2568 ทำ New High รายได้รวม 2,506.1 ล้านบาท เติบโต 13.3% กำไรสุทธิ 523.1 ล้านบาท เติบโต 16.1% สูงสุดในประวัติการณ์รวมค่าสินไหมชดเชยจากการเคลมประกัน 45.9 ล้านบาท และรับแรงหนุนผลงานไตรมาส 4 รายได้รวม 726.1 ล้านบาท เติบโต 26.5% และกำไรสุทธิ 181.8 ล้านบาท เติบโต 68.2% ด้านบอร์ดฯ เคาะปันผลรวมทั้งปี 2568 อยู่ที่ 0.56 บาทต่อหุ้น ตอกย้ำเป็น Growth & Dividend กางแผนปี 2569 เติบโต 10-15%
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2568 (มกราคม-ธันวาคม) บริษัทฯ ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสามารถทุบสถิติ New High ทำรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ 2,506.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และทำกำไรสุทธิ 523.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.1% จากปีก่อน (YoY) หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 19.4% ซึ่งรวมกำไรส่วนเพิ่มจากค่าสินไหมชดเชยจากการเคลมประกัน จำนวน 45.9 ล้านบาทสุทธิจากภาษี ถ้าหากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะอยู่ที่ 477.2 ล้านบาท เติบโตที่ 5.9% หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 18.9% ซึ่งยังคงเป็นอัตรากำไรสุทธิที่แข็งแกร่งของบริษัท
ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 (ตุลาคม-ธันวาคม) แข็งแกร่ง ทำรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ 726.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 10.7% จากไตรมาสก่อน (QoQ) และทำกำไรสุทธิ 181.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.2% จากปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 61.5% จากไตรมาสก่อน (QoQ) ตอกย้ำศักยภาพ King of Healthcare ที่มีความมุ่งมั่นยกระดับการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ความสำเร็จปี 2568 บริษัทฯ ได้วางยุทธศาตร์ขับเคลื่อนธุรกิจครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการวางกลยุทธ์การตลาดแข็งแกร่งผ่านการเปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมใหม่ การขยายช่องทางธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง การปรับพอร์ตสินค้าและพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และดำเนินกลยุทธ์กระจายเสี่ยงของพอร์ตธุรกิจ (Diversification) การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ผ่านการขยายฐานรายได้ผ่านจัดจำหน่ายผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (DBU) ทำรายได้ 335.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 611.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซียงเพียวและเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ให้ บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ส่วนการรับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (OEM) ทำรายได้ 73.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY)
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จการขยายช่องทางจำหน่ายที่เติบโตอย่างแข็งแกรงในปี 2568 โดยช่องทางช่องทางโรงพยาบาลทำรายได้เพิ่มขึ้น 23.0% เติบโตอย่างโดดเด่นซึ่งเป็นตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ส่วนร้านขายยายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 8.2% และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกเฉพาะมีรายได้เพิ่มขึ้น 17.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) จากการนำสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางเข้าไปขายได้หลายรายการ (SKUs) รวมทั้งรายได้จากต่างประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ 5 แบรนด์ชั้นนำของบริษัทฯ อาทิ โพรโพลิซ (Propoliz Series) และไวต้าซี (Vita-C Series) ส่งผลให้เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 4/2568 ทำรายได้เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 24.6% จากไตรมาสก่อน (QoQ)
ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในงวด 12 เดือน ปี 2568 อยู่ระดับ 50.3% (ไม่รวมส่วนงานจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์บุคคลภายนอกรายใหม่) เพิ่มขึ้น 1.2 % เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต รวมถึงการมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมอยู่ในระดับ 1,352.4 เพิ่มขึ้น 23.7%
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.24 บาทต่อหุ้น ในรอบผลประกอบการ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2568 เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 96.0 ล้านบาท และประกาศปันผลจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2568 อีก 0.32 บาทต่อหุ้น เป็นจำวนเงินปันผลทั้งสิ้น 128.0 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งปีที่ 224.0 ล้านบาท เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตอกย้ำ Growth & Dividend ที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 นี้
นายประพล กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจในปี 2569 มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวยิ่งขึ้น ผ่านยุทธศาสตร์สำคัญ 6 ด้าน 1.เร่งสร้างการเติบโตช่องทางร้านขายยา (OTC) โดยปรับพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตและความต้องการตลาด มุ่งขยายการเข้าถึงช่องทางร้านขายยาอย่างเป็นระบบและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง 2.ยกระดับพันธมิตรกลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (OEM) และผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ODM)
โดยส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชันใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ 3.ขับเคลื่อนการเติบโตตลาดต่างประเทศ เร่งขยายสินค้าในประเทศที่มีศักยภาพเติบโตสูงและสร้างการเติบโตในตลาดใหม่ๆ 4.ขยายช่องทางโรงพยาบาล โดยพอร์ตสินค้ากลุ่มที่มีความต้องการสูง ปรับโมเดลทีมขายมุ่งเน้นกลุ่มแพทย์เฉพาะทาง 5.รุกขยายช่องทาง E-commerce แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครบวงจรและพัฒนาสินค้าเฉพาะช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความแตกต่าง 6.การยกระดับหน่วยธุรกิจจัดจำหน่าย (DBU) ปรับโครงสร้างพอร์ตผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนและเสริมขีดความสามารถของระบบเพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยวางเป้าหมายปี 2569 เติบโต 10-15%