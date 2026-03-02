หุ้นปิดเช้าร่วง 29.19 จุดขายลดเสี่ยงหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,499.07 จุด ลดลง 29.19 จุด (-1.91%) มูลค่าซื้อขายราว 60,871.45 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลง และเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,489.36 จุด และจุดสูงสุด 1,515.99 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวลง ตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชีย โดยที่ยังคงมีปัจจัยกดดันจากความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง หลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน และยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น ประกอบกับข่าวการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
โดยปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ย้ายไปที่สินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ส่งผลให้หุ้นส่วนใหญ่ในวันนี้ถูกแรงเทขายออกมากดดันต่อดัชนี ทำให้ตลาดหุ้นในเช้าวันนี้ย่อตัวลงแรง
แนวโน้มในช่วงบ่ายคาดว่าแกว่งตัวในแดนลบต่อ โดยให้แนวรับ 1,490 จุด แนวต้าน 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF (XD) มูลค่าการซื้อขาย 4,179.93 ล้านบาท ปิดที่ 58.75 บาท ลดลง 3.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,855.27 ล้านบาท ปิดที่ 139.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,821.28 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,163.63 ล้านบาท ปิดที่ 282.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
ADVANC (XD) มูลค่าการซื้อขาย 2,933.78 ล้านบาท ปิดที่ 369.00 บาท ลดลง 11.00 บาท