TM ขยายฐานลูกค้าชาวมุสลิมผ่านบริการด้าน Wellness และ Rehabilitation

เทคโนเมดิคัล หนุน THE PARENTS ขยายฐานลูกค้าชาวมุสลิมและกลุ่ม Medical and Wellness Tourism จากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านบริการด้าน Wellness และ Rehabilitation จับมือพันธมิตรด้านศาสนา การศึกษา ภาษา และวิชาชีพทางการแพทย์ พัฒนาหลักสูตร Caregiver Plus ของโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ เพื่อผลิตนักบริบาลให้มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ด้านภาษาอาหรับ วัฒนธรรมและศาสนาอิสลามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสรามแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย และศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงเรียนและสอดแทรกองค์ความรู้ด้านภาษาอาหรับ รวมถึงความรู้เบื้องต้นของศาสนาอิสลาม ภายใต้หลักสูตร Caregiver Plus เพื่อผลิตนักบริบาลให้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ
การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านศาสนา การศึกษา ภาษา และวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันยกระดับอาชีพนักบริบาลให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีคุณภาพ พร้อมเปิดโอกาสต่อยอดทักษะ รองรับทั้งตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศ เพราะการเสริมทักษะภาษาอาหรับขั้นพื้นฐาน และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมกับหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นไปอย่างเหมาะสม และดูแลผู้สูงอายุได้อย่างองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และบริบททางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะพาเร้นส์ จำกัด ในเครือ TM ผู้ให้บริการ THE PARENTS WELLNESS AND REHABILITATION CENTER และโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ เปิดเผยว่า การจัดทำหลักสูตร Caregiver Plus ภายใต้โครงการทุนจุฬาราชมนตรีเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการตรวจสอบและได้มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในระบบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
“จากประสบการณ์ในการดำเนินงาน โรงเรียนการบริบาล เดอะ พาเร้นส์ ได้เล็งเห็นถึงบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความจำเป็นในการดูแลผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมุสลิม ซึ่งมีความต้องการการดูแลที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและวิถีชีวิตของตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาหลักสูตรต่อยอดเป็น หลักสูตร Caregiver Plus ภายใต้โครงการทุนจุฬาราชมนตรีเพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาตินักบริบาลสุขภาพอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาชีพการบริบาลสุขภาพ ทักษะการสื่อสารภาษาอาหรับ และหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม” นายแพทย์วิรุฬห์กล่าวแ
สำหรับหลักสูตร Caregiver Plus เป็นการบูรณาการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ากับการเรียนรู้ภาษาอาหรับพื้นฐานและหลักศาสนาอิสลาม ถ่ายทอดโดยทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และหัวใจของการดูแลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ โครงการยังมีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการบริบาลและการให้บริการด้าน Wellness และ Rehabilitation ของประเทศไทย ให้สามารถรองรับกลุ่มผู้สูงอายุมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม Medical and Wellness Tourism จากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความร่วมมือจากทุกภาคีในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการบริบาลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนทั้งต่อวิชาชีพ สังคม และประเทศชาติในระยะยาว