88TH ทุบสถิติ New High กำไรพุ่ง 81%

88(ไทยแลนด์) ประกาศงบปี 2568 สุดสตรอง กำไรสุทธิทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ 101 ล้านบาท พุ่ง 81% กวาดรายได้รวม 657.60 ล้านบาท โต 37.63% (YoY) ตอกย้ำความสำเร็จของ แบรนด์ LYO (ไลโอ) และกลยุทธ์ออนไลน์ที่ดันยอดขายพุ่งแรง กว่า 86% บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.1850 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD 29 เม.ย.นี้ ส่งซิกเตรียม Story ข่าวดี ลุยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เจาะกลุ่มวัยรุ่น เร่งเดินเกมรุกบุกตลาดจีน หวังปั๊มรายได้ปีนี้เพิ่ม 30%
นายชนพัฒน์ ขาวอุบล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ “88TH” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ซึ่งปัจจุบันมี 3 แบรนด์หลัก ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะแบรนด์ LYO (ไลโอ) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Hone (โฮน) 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ ver.88 (เวอร์.88) เปิดเผยว่า “88TH” สร้างปรากฏการณ์หลังเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ล่าสุด แจ้งผลการดำเนินงานปี 2568 เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด โดยมีกำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 81.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) ดันอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) จาก 11.67% จากปีก่อน ขยับพุ่งเป็น 15.36% จากการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการรวมที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 657.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตระดับ 37.63% (YoY) ภายใต้การเติบโตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศรีษะ (Hair Care) และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) และมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่สูงขึ้นจากการเติบโตผ่านช่องทางขายผ่านออนไลน์ รวมถึงบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับงวดปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.1850 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 39,312,500 บาท โดยเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เมษายนนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
LYO เรือธงหลัก - Online สร้างรายได้พุ่ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (Hair Care) ซึ่งเป็นเรือธงหลัก มีรายได้ 156.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.81% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากแชมพูสมุนไพร "LYO Herbal" ที่สามารถทำรายได้ 146.06 ล้านบาท เติบโตถึง 88.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 155.57% ขณะที่ "LYO Anti-Hair Loss" ผลิตภัณฑ์ลดผมขาดร่วง มีรายได้ 233.08 ล้านบาท เติบโตถึง 49.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 27.10% ส่วนแชมพู ปิดผมขาว "LYO Hair Color" มีรายได้ 201.73 ล้านบาท เติบโต 17.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 9.61%
กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin Care) มีรายได้ 45.84 ล้านบาท เติบโตถึง 10.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 28.87% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
การเติบโตของ “88TH" สะท้อนถึงความสำเร็จด้านการวางกลยุทธ์ผ่านทุกช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อเข้าถึงและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยเฉพาะการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) ที่สร้างรายได้ 192.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 88.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 86.16% ขณะที่ช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มีรายได้ 182.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโต 28.10% ขณะที่การขายผ่าน ตัวแทนจำหน่าย (Agent) เติบโต 24.31% หรือเพิ่มขึ้น 46.51 ล้านบาท ทำให้มีรายได้ 237.80 ล้านบาท
กางโรดแมป เจาะโปรดักส์ใหม่ ดันมูลค่าเพิ่ม
สำหรับกลยุทธ์ปี 2569 บริษัทฯ ยังคงรุกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปักธงเป้ารายได้โต 20-30% ตามโรดแมปที่วางไว้ พร้อมทั้งการปรับตัวเพื่อคว้าทุกโอกาสใหม่ๆ โดยภายในไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ เตรียมพลิกโฉมแบรนด์ LYO เจาะตลาด "สีผมแฟชั่น" และผลิตภัณฑ์บำรุงผม เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขณะที่ในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ เตรียมเปิดตัว "นวัตกรรมดูแลเส้นผมสุดล้ำ" เป็นเจ้าแรกของไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จด้านการวิจัย (R&D) ควบคู่ไปกับการแตกไลน์ไปยัง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งนอกเหนือจากพอร์ตโฟลิโอเดิม
“ในช่วงที่ผ่านมา “88TH” ได้สยายปีกโกอินเตอร์ด้วยการเซ็น MOU เตรียมส่งออกสินค้า ลุยขุมทรัพย์ใหญ่อย่าง "จีนและฮ่องกง" เรียบร้อย ด้วยการชูจุดแข็ง "สมุนไพรไทยแท้ (Original)" ที่ชาวจีน ให้ความเชื่อมั่น พร้อมปูพรมรุกการตลาดแบบ 360 องศา เจาะลึกทั้ง E-Commerce และทุกช่องทางขาย ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว และแผนโรดแมปการขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มในปีนี้ จะผลักดันผลการดำเนินงาน ปี 2569 ให้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”