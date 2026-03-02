ทองในประเทศทะลุ 80,000 บาท หลังสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ราคาทองคำ (96.5%) ขายปลีกในประเทศเช้านี้ ราคาทองรูปพรรณ ขายออก ทะลุ 80,000 บาทแล้ว หลังเปิดเช้ามาพุ่งพรวดเดียว 1,150 บาท และยังทยอยปรับขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.05 น. ราคาพุ่งขึ้นบาททองคำละ 1,150 และล่าสุด เมื่อเวลา 10.05 น. ราคาทองขยับขึ้นรวม 1,700 บาทแล้ว
- ทองคำแท่ง รับซื้อ บาททองคำละ 79,100 บาท ขายออก บาททองคำละ 79,300 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำละ 77,513.08 บาท ขายออก บาททองคำละ 80,100 บาท
บทวิเคราะห์จากบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกได้มีการปรับตัวขึ้น จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ยังคงทรงตัวที่ระดับ 97.71 หน่วย และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ได้ปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน สู่ระดับ 3.98% จาก 4.04% ในขณะที่ตลาดสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) มูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังเผชิญกับบททดสอบความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เติบโตขึ้นมาหลังวิกฤติการเงิน ปี 2008 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ฟองสบู่กำลังจะแตก เนื่องจากปัญหาหนี้เสียในกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ และการดิสรัปชันจาก AI
นอกจากนี้ การเจรจารอบที่ 3 ในวันที่ 26 ก.พ. ระหว่างสหรัฐฯ - อิหร่าน จบลงอย่างไม่มีข้อตกลง ทำให้ต้องมีการเจรจาอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจส่งผลให้ความตึงเครียดยังคงมีความต่อเนื่อง หลังจากสหรัฐฯ - อิหร่าน ได้มีการโจมตีระหว่างกันในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางจีน (PBOC) รีบออกมาตรการเมื่อวันศุกร์ด้วยการเข้าซื้อเงินดอลลาร์ เพื่อชะลอการแข็งค่าของค่าเงินหยวน หลังจากเงินหยวนเผชิญกับการแข็งค่ามากที่สุดในรอบ 3 ปี อีกทั้งสหรัฐเผยตัวเลขดัชนีการผลิต (PPI) มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์/ ครั้งก่อน ซึ่งอาจทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่า และเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ
ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 22.58 ตัน ในสัปดาห์ก่อน รวมสุทธิ 1,101.33 ตัน
"ราคาทองโลก ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 5,400 ดอลลาร์ และมีการย่อตัวลง จึงประเมินว่า ทองโลกมีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 5,300 ดอลลาร์ และอาจมีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในภายหลัง แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 5,280 ดอลลาร์ ทองโลกอาจมีการพักฐานระยะสั้น ส่วนราคาทองในประเทศ มีการปรับตัวขึ้นตามทองโลก" บทวิเคราะห์ ระบุ