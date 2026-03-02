SO กำไรปี 68 นิวไฮ ใจป้ำ จ่ายปันผลอีก 0.18 บาท/หุ้น

สยามราชธานี แจ้ง ผลงานปี 2568 ทำนิวไฮ กำไรสุทธิ 227.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.37% จากปีก่อน หลังรายได้รวมแตะ 2,895.60 ล้านบาท เติบโต 12.17% รับแรงหนุนธุรกิจ Outsource และ Technology Service ขยายตัวแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ SO People รักษาฐานลูกค้าเดิมได้กว่า 90% และ SO NEXT โตจากโครงการภาครัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ แม้ SO GREEN รายได้ลดลงจากสิ้นสุดบางสัญญา แต่ภาพรวมยังโตตามเป้า พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลเพิ่ม 0.18 บาทต่อหุ้น
นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และ ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ว่าบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,895.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.17% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,581.37 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ค่าบริหารจัดการบุคลากร อยู่ที่ 2,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.61% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้อยู่ที่ 2,142.38 ล้านบาท และรายได้ค่าเช่าและบริการ 497.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.17% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้อยู่ที่ 414.25 ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิที่อยู่ที่ 227.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 48.37% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 153.02 ล้านบาท
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญของการเติบโตในปีนี้ มาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักที่ยังคงขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ง โดยส่วนงาน SO People สามารถขยายฐานลูกค้าในภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้สูงถึงร้อยละ 90 สะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นของลูกค้า ขณะที่ส่วนงาน SO NEXT มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการด้านบุคลากรแก่หน่วยงานราชการในโครงการจดหน่วยแจ้งหนี้ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (E-Document และ E-flow, E-MODA) ให้กับหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในปีนี้ โดยบริษัทประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการใช้งานระบบดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ส่วนงาน SO GREEN มีรายได้ปรับลดลงจากการสิ้นสุดสัญญางานบริการดูแลสวนของหน่วยงานเอกชนบางโครงการ แต่โดยภาพรวมผลการดำเนินงานยังคงเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
นางสาวกัณธิมา กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 180.94 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น จำนวน 95.23 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 สำหรับการปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.18 บาทต่อหุ้น จำนวน 85.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 80% ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณ 9% ซึ่งได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 หลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569