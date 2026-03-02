ACE ปํ๊มรายได้ 6,554.4 ล้านบาท-กำไรสุทธิพุ่ง

แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เผยผลการดำเนินงานปี 2568 สร้างรายได้รวม 6,554.4 ล้านบาท กำไรสุทธิ 798.6 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 894.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 849.9 ล้านบาท แย้มข่าวดีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีความคืบหน้าตามลำดับ คาดทยอย COD อย่างต่อเนื่อง
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ในปี 2568 ACE สามารถทำรายได้จากการขายและบริการรวม 6,554.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากปี 2567 ที่ทำได้ 6,450.8 ล้านบาท แต่ในแง่ของกำไรขั้นต้นกลับเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นมากถึง 17.4% จาก 1,624.4 ล้านบาท ที่ทำได้ในปี 2567 เป็น 1,907.0 ล้านบาท ในปี 2568 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่กลุ่ม ACE มีโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวน 5 โครงการ ในช่วงปลายปี 2567 และเพิ่มอีก 8 โครงการ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568 ด้านกำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติก็เติบโตเช่นกัน โดยปี 2568 สามารถทำได้ 894.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จากปี 2567 ที่ทำได้ 849.9 ล้านบาท
“ปี 2568 ACE ถือว่ามีพัฒนาการเชิงบวกอย่างต่อเนื่องตลอดปี ตั้งแต่การชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนรวม 4 แห่ง ได้แก่ อุบลราชธานี สกลนคร ลพบุรี และอำนาจเจริญ ตลอดจนการ COD โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มตลอดทั้งปี รวม 8 โครงการ ส่วนโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน หรือ Treasury Stock ก็สำเร็จด้วยดี โดยบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 324,886,600 หุ้น หรือคิดเป็น 3.19% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 419,409,890 บาท ทั้งยังประสบความสำเร็จในการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี มูลค่า 235.2 ล้านบาท ครบจำนวนตามกำหนด ซึ่งสะท้อนถึงความมีเสถียรภาพและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ ACE” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าว
นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา ACE ยังสามารถคว้าผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 ที่ระดับ “AAA” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ปี 2568 ระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมทั้งรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2568 ระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เช่นกัน พร้อมกันนี้ยังได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “BBB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” อีกด้วย
สำหรับทิศทางธุรกิจ ACE จากนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการเก็บเกี่ยวรายได้และกำไรเพิ่มเติมจากโครงการโรงไฟฟ้าหลายแห่งที่มีการเปิด COD เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 - 2568 โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่คาดว่าจะ COD เพิ่มได้อีก 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.72 เมกะวัตต์ ภายในไตรมาสแรกปีนี้ ทั้งยังมีโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มอีก 3 โครงการ ที่คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จและ COD เพิ่มภายในปี 2570 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดประเภทอื่นๆ อีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเตรียม COD เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตมั่นคงในระยะยาว
ปัจจุบันกลุ่ม ACE มีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 91 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 748.35 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าที่เปิด COD แล้ว 45 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 440.22 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 46 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 308.13 เมกะวัตต์
อนึ่ง ACE ยังคงตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งสอดรับตามกลยุทธ์ธุรกิจในการตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น “ต้นแบบผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของโลก” ที่ยึดมั่นมาตลอด อันจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน