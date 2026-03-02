PREB โกยรายได้กว่า 5.3 พันล้านบาท -ปันผล 20 สต.

พรีบิลท์ เปิดผลการดำเนินงานปี 68 มีรายได้รวม 5,328.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.38% กำไรสุทธิ 194.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.50% บอร์ดเคาะจ่ายปันผล อัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 22 พ.ค.69 ฟากบิ๊กบอส ”วิโรจน์ เจริญตรา”ระบุ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงการรับงานที่มีความต่อเนื่อง และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปักหมุดปีนี้รายได้รวมและรายได้รับเหมาฯ โตไม่น้อยกว่า 10%
นายวิโรจน์ เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2568 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,328.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.51 ล้านบาท หรือ 4.38% มีกำไรสุทธิ 194.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.70 ล้านบาท หรือ 46.50% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ มีรายได้ถึง 4,704.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 578.55 ล้านบาท ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง ยังรวมถึงการบริหารระยะเวลาก่อสร้างที่เหมาะสม การรับงานให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น และการปรับเงื่อนไขสัญญา ราคา และประเภทงานให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นและกลับมาอยู่ในระดับปกติ หลังจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงก่อนหน้า
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลไม่เกิน 61.74 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากปีก่อน โดยคาดว่ารายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 10% จากปริมาณงานในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ 8.6 พันล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรจากการรับงานคาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการคัดเลือกงานที่มีคุณภาพ
ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ คาดว่ายอดโอนในปี 2569 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 15% จากทิศทางผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 4/2568 โดยมีโครงการพร้อมโอน ได้แก่ โครงการ Pimnara ธรรมศาสตร์–รังสิต, Pre Village ธรรมศาสตร์–รังสิต, Pimnara ปิ่นเกล้า–กาญจนา และโครงการ Pannana ทวีวัฒนา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Backlog จากการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่รอการจำหน่ายและโอนอีกหลายโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมียอดโอนรวมกันภายในปี 2569 ประมาณ 900 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานในระยะถัดไป
ขณะที่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2568 ประมาณ 10% จากงานที่มีอยู่ในมือ แม้ยังต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิด
“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยฐานงานในมือที่แข็งแกร่ง การควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม และการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของภาคอสังหาริมทรัพย์ จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของ PREB ในปี 2569 เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง” นายวิโรจน์ กล่าว