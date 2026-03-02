PRM กางงบปี 68 กวาดกำไรเฉียด 2.3 พันล้านบาท

พริมา มารีน แจ้งผลงานปี68 มีรายได้รวม 8,746.5 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,283.7 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อนหน้า ชูธุรกิจ OSV โตทะยาน บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลรวม 0.50 บาท/หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 6 พ.ค. นี้
นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ว่า บริษัทฯ สามารถสร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 8,746.5 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,283.7 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักที่ผลักดันกำไรในปีที่ผ่านมานั้น มาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ กลุ่มธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (OSV) ที่ทำรายได้สูงถึง 1,368.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.9% และมีกำไรขั้นต้นโต 37.9% จากการเดินหน้าขยายกองเรือเพิ่มอีก 7 ลำ ประกอบด้วยเรือ FSO 1 ลำ เรือ Hybrid Crew Boat 2 ลำ และเรือ Crew Boat อีก 4 ลำ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้บริการภายใต้สัญญาเช่าเรือเปล่า (Bareboat Contract) ระยะเวลายาว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแน่นอนของรายได้ ลดความเสี่ยงด้านต้นทุนผันแปร ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
สำหรับกลุ่มธุรกิจหลักอื่นๆ ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีเยี่ยม โดยกลุ่มธุรกิจเรือกักเก็บน้ำมันและผสมน้ำมันกลางทะเล (FSU) มีอัตราการใช้เรือทั้งปี (Utilization Rate) สูงถึง 85.7% และมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 58.4% ขณะที่ กลุ่มเรือขนส่งน้ำมันดิบ (COC) แม้จะมีการนำเรือ Aframax ไปดัดแปลงเป็น FSO แต่ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนและมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 40.2% จากการปรับลดค่าเช่าเรือ VLCC ผันแปรย้อนหลังเป็นจำนวน 150 ล้านบาท นอกจากนี้ ธุรกิจตัวแทนสายเดินเรือ (SAS) ยังโชว์ผลงานเด่นด้วยรายได้ 186.6 ล้านบาท เติบโต 50.0% จากการขยายฐานลูกค้า และกิจกรรมนำเข้า-ส่งออกที่คึกคักในช่วงปลายปี
จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569
สำหรับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา PRM ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน ESG โดยคว้าผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2568 ในระดับ AA พร้อมรักษามาตรฐาน CG ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ยังเดินหน้าเป้าหมาย Carbon Neutrality ผ่านการนำนวัตกรรมเรือ Hybrid Crew Boat มาใช้ การจัดกิจกรรมต่างๆที่มีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutral Event) สะท้อนการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ทิ้งทายว่า “สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2569 บริษัทฯ พร้อมรับมือกับปัจจัยความไม่แน่นอนและความท้าทาย ซึ่งบริษัทฯ มองว่าจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลในสินค้าประเภทปิโตรเลียมและเคมีที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการมาอย่างยาวนาน จะเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นในการขยายตลาด และสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆในต่างประเทศ ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางทะเลชั้นนำในระดับสากล เพื่อสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีได้อย่างมั่นคงในระยะยาว