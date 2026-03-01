14 หุ้นสุดแกร่ง 2 เด้ง! ปันผลสูงเกิน 6% ผลตอบแทนราคาปี 69 พุ่ง บวกทะลุ 10%

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นมาแรง ในวันที่ 27 ก.พ.69 ดัชนี SET อยู่ที่ 1,528.26 จุด เพิ่มขึ้น 268.59 จุด (สิ้นปี 68 ปิด 1,259.67 จุด) หุ้นดัง ๆ หลายตัวปรับราคาขึ้นมาอย่างมาก แต่ทว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญกับผลกระทบจากสงครามสหรัฐ-อิหร่าน ฉะนั้นหุ้นปันผลสูงยังคงน่าสนใจ โดยครั้งนี้จะคัดเลือกจากกลุ่ม SET100ผลตอบแทนราคาปี 69 พุ่งบวกเกิน 10% และปันผลสูงเกิน 6%
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 10.77%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +45.74%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +13.04%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่6.50 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50/3.70 บาท,ค่า P/E 5.09 เท่า,มาร์เก็ตแคป 37,853.94 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 0.3 บาท ขึ้น XD วันที่ 04/03/69 จ่าย 24/04/69
2.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 9.03%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +21.41%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.55%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 380.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 410.00/259.00 บาท,ค่า P/E 23.60เท่า,มาร์เก็ตแคป 1,130,199.70 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 27.41 บาท ขึ้น XD วันที่ 27/02/69 จ่าย 30/04/69
3.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 8.33%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +16.42%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.64%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 1.56 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.71/1.11 บาท,ค่า P/E 6.03 เท่า,มาร์เก็ตแคป 27,221.28 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 0.08 บาท ขึ้น XD วันที่ 17/03/69 จ่าย 20/05/69
4.RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 8.13%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +12.84%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +4.24%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 30.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 31.75/18.20 บาท,ค่าP/E 3.12 เท่า,มาร์เก็ตแคป 25,484.06 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 1.5 บาท ขึ้น XD วันที่ 11/03/69 จ่าย 15/05/69
5.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.80%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +21.24%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +1.48%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 34.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 35.50/19.70 บาท,ค่าP/E 9.93 เท่า,มาร์เก็ตแคป 478,680.10 ล้านบาท,ล่าสุด ปันผล2.24 บาท ขึ้น XD วันที่ 10/04/69 จ่าย 30/04/69
6.ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.77%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี69อยู่ที่ +10.45%%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -1.33%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 14.80 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 15.20/9.40 บาท,ค่าP/E 14.49 เท่า,มาร์เก็ตแคป 19,240.00 ล้านบาท,ล่าสุด ปันผล 0.6 บาท ขึ้น XD วันที่ 09/03/69 จ่าย 21/05/69
7.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.37%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +14.34%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +5.07%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 77.75 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 78.00/43.50 บาท,ค่าP/E 10.68 เท่า,มาร์เก็ตแคป 65,835.63 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 4.2 บาท ขึ้น XD วันที่ 29/04/69 จ่าย 21/05/69
8.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 7.34%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.34%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.91%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 4.36 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.74/3.18 บาท,ค่าP/E 9.32 เท่า,มาร์เก็ตแคป 52,100.75 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 0.12บาท ขึ้น XD วันที่ 29/04/69 จ่าย 20/05/69
9.BTG บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.85%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +20.33%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +20.33%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 21.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 24.80/15.40 บาท,ค่า P/E 6.25 เท่า,มาร์เก็ตแคป 42,372.12 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 1.50 บาท ขึ้น XD วันที่ 10/03/69 จ่าย 20/05/69
10.BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.74%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +20.95%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -2.19%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 17.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 21.60/10.60 บาท,ค่าP/E 10.46 เท่า,มาร์เก็ตแคป 37,590.00 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 0.70บาท ขึ้น XD วันที่ 11/03/69 จ่าย 22/04/69
11.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.39%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +21.24%,ผลตอบแทนราคา5วัน อยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 137.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 140.00/93.00 บาท,ค่าP/E 9.02 เท่า,มาร์เก็ตแคป 543,888.00 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 4.65 บาท ขึ้น XD วันที่ 23/02/69 จ่าย 22/04/69
12.PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.37%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +13.77%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.63%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 7.85 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.15/5.10 บาท,ค่าP/E 8.06 เท่า,มาร์เก็ตแคป 19,625.00 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 0.25บาท ขึ้น XD วันที่ 06/05/69 จ่าย 26/05/69
13.PTT บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.22%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +15.63%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 37.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 37.75/27.00 บาท,ค่าP/E 11.62 เท่า,มาร์เก็ตแคป 1,056,830.86 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 1.40 บาท ขึ้น XD วันที่ 05/03/69 จ่าย 28/04/69
14.JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) อัตราปันผล YTD ปี 69 อยู่ที่ 6.04%,ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 69 อยู่ที่ +26.86%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +0.91%,ราคา ณ 27 ก.พ.69 อยู่ที่ 11.10 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 14.90/7.35 บาท,ค่าP/E 15.74 เท่า,มาร์เก็ตแคป 16,203.11 ล้านบาท,ล่าสุดปันผล 0.43 บาท ขึ้น XD วันที่ 04/03/69 จ่าย 06/05/69