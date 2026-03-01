SET mai TFEX LiVEx แจ้งเปิดซื้อขายตามปกติ 2 มี.ค. พร้อมใช้แผนรับมือตลาดผันผวนถ้าจำเป็น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดและปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีมาตรการรองรับความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมที่จะนำมาใช้หากมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการทบทวนข้อมูล และตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ
โดยจะติดตามพัฒนาการของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และพร้อมประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ในระหว่างนี้ ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุน ด้วยข้อมูลรอบด้านภายใต้สถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลง และไม่แน่นอน
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) จะเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 รวมทั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDX) ที่เปิดทำการซื้อขายปกติทุกวัน