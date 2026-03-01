ลีสซิ่งกสิกรฯเร่งยกระดับดิจิทัลโซลูชัน-เตรียมเปิดตัวK OK-รับสินเชื่อรถEVโตแรง

ลีสซิ่งกสิกรไทยเดินหน้าเร่งเครื่องพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการ “ความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจน” ตลอดกระบวนการใช้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่เช็กวงเงินก่อนออกรถ ไปจนถึงบริการหลังการขาย ด้วยบริการ K OK ที่ให้ลูกค้ารู้ผลวงเงินเบื้องต้นด้วยตัวเองภายใน 5 นาที พร้อมเปิดตัวเพลง “K OK นะคะ” เพื่อผลักดันการรับรู้ แบรนด์ให้ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและตัวแทนขายรถยนต์ทั่วประเทศ และเตรียมอัปเกรด KLeasing LINE Official Account ให้เป็นศูนย์กลางบริการสินเชื่อรถยนต์เต็มรูปแบบรองรับ Digital Sales & Service แบบครบวงจรกว่าที่เคย
นายธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยวิสัยทัศน์ปี 2569 ว่า บริษัทมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมยกระดับ Digital Sales & Service Solutions แบบครบวงจร ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ “ทันที” และ “ด้วยตนเอง” ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ควบคู่กับ การขยายสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า (Green Finance) และพัฒนาบริการ Paperless Application & Service อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย ESG และแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทยผ่านการยกระดับและพัฒนาประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าธนาคาร
ทั้งนี้ จากภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวแรงในปี 2568 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมทุกประเภท (BEV, PHEV และ HEV) ขยายตัวเป็น 44% ของยอดขายรถยนต์รวมทั้งประเทศ สอดคล้องกับยอดสินเชื่อปล่อยใหม่สำหรับรถไฟฟ้าทุกประเภทของบริษัทในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้น 39% โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญจากการสร้างโซลูชัน K EV Shop แพลตฟอร์มที่รวมดีลเด็ดจากค่ายรถไฟฟ้าชั้นนำให้ลูกค้าเลือกได้แบบง่ายและคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อหลักจากพาร์ตเนอร์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ สะท้อนความเป็นผู้นำในการให้สินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคพลังงานสะอาด
**เตรียมเปิด'K OK'เช็กวงเงินเองได้ใน 5 นาที**
นายธีรชาติกล่าวอีกว่า ในปีนี้ บริษัทยังส่ง “หมัดเด็ด” K OK โซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเช็กวงเงินได้เองสะดวกผ่านมือถือ ผ่านระบบยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน แจ้งวงเงินในไม่เกิน 5 นาที โดยดำเนินการอย่างสอดรับกับหลักการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) เพราะลูกค้าสามารถรู้วงเงินที่เหมาะกับศักยภาพทางการเงินของตัวเองก่อนเลือกซื้อรถ โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้ บริษัทเตรียมใช้กลยุทธ์ Music Marketing ที่นำเพลงฮิต “โอเคนะคะ” มาทำใหม่ในเวอร์ชัน “K OK นะคะ” เพื่อสร้างการจดจำแบบแมส พร้อมเพิ่มการรับรู้ในทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายรถยนต์
นอกจากนี้ อีกหนึ่งการตอบโจทย์ลูกค้าคือ การยกระดับ KLeasing LINE Official Account ให้เป็นช่องทางหลักในการขายและให้บริการ โดยรองรับทั้งลูกค้ารถใหม่ รถมือสอง และผู้ที่ต้องการวงเงินรีไฟแนนซ์ Top Up พร้อมให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์ใหม่ที่จะทยอยเปิดในปีนี้ ได้แก่ บริการต่อภาษีรถยนต์ฯฟรีสำหรับลูกค้าลีสซิ่งกสิกรไทย การขอ e-Document ทั้งใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และสำเนาเล่มทะเบียน เพิ่มความสะดวกสบาย และลดการใช้กระดาษ ฟีเจอร์เช็กประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง เช็กยอดคงค้าง วันครบกำหนดชำระ และชำระค่างวดล่วงหน้าผ่านช่องทาง LINE
"ปัจจุบันมีลูกค้าบริษัทกว่า 50% เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ผ่าน LINE แล้ว ซึ่งช่วยดันสัดส่วนธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และลดภาระ Call Center ลงอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมช่วยลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการดำเนินงานแบบยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งจากความพยายามในการพัฒนาบุคลากร กระบวนการและประสิทธิภาพการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ลีสซิ่งกสิกรไทยคว้ารางวัล Best Auto Finance Award จาก International Finance Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม บริษัทพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วกว่าเดิม"