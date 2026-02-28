เกาหลีใต้ชงเข้ม!เสนอกม.ใหม่ สกัดอินฟลูหลอกลงทุนคริปโต

เกาหลีใต้ยกระดับควบคุมการโปรโมทคริปโตบนโซเชียล เสนอร่างกฎหมายใหม่กำหนดให้ “ฟินฟลูเอนเซอร์” ต้องเปิดเผยการถือครองเหรียญและค่าตอบแทนที่ได้รับจากการโปรโมทสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษเทียบเท่าความผิดในการปั่นราคาหรือการใช้ข้อมูลวงในซื้อขายหุ้น
รายงานจากเว็บไซต์ข่าวธุรกิจของเกาหลีใต้ เฮรัลด์ บิสเนส ระบุว่า คิม ซอง-วอน สมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และสมาชิกคณะกรรมาธิการนโยบายแห่งชาติ ได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ที่จะมีการแก้ไขกฎหมายตลาดทุนและกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือน
การแก้ไขปรับปรุงนี้มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงในการปั่นราคาและเพิ่มการคุ้มครองนักลงทุนผ่านมาตรการที่โปร่งใสเกี่ยวกับการถือครองและแรงจูงใจทางการเงิน โดยโฟกัสที่ “Finfluencer” หรืออินฟลูเอนเซอร์สายการเงิน หรือผู้ที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่สนับสนุนให้สาธารณชนซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสินทรัพย์เสมือนบนโซเชียลมีเดีย ไลฟ์สตรีม สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อกระจายเสียง/ออกอากาศเป็นประจำ
ภายใต้กฎใหม่ อินฟลูเหล่านั้นจะต้องเปิดเผยค่าตอบแทนจากการให้คำแนะนำ ตลอดจนถึงประเภทและมูลค่าสินทรัพย์คริปโตและผลิตภัณฑ์การเงินที่ถือครอง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษเช่นเดียวกับกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การปั่นราคาในตลาดหรือใช้ข้อมูลวงในซื้อขายหุ้น ซึ่งรวมถึงค่าปรับและความรับผิดอาญาที่อาจเกิดขึ้น
คิมระบุว่า ขณะนี้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และการเผยแพร่ข่าวเท็จที่เชื่อมโยงกับการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลแต่ไม่มีการกำกับดูแล เขายังบอกอีกว่า อินฟลูบางคนเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพื่อปั่นราคาและเทขาย ซึ่งเป็นอันตรายต่อนักลงทุน
ข้อมูลของสำนักงานกำกับดูแลทางการเงินระบุว่า รายงานที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาการลงทุนกึ่งอิสระ (QIAB) หรือนิติบุคคลในเกาหลีใต้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนทั่วไปต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 132 กรณีในปี 2018 เป็น 1,724 กรณีในปี 2024
ข้อเสนอนี้มีขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้เดินหน้าขยายกฎระเบียบครอบคลุมมากขึ้น เช่น สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินเริ่มใช้เครื่องมือตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับรูปแบบการซื้อขายผิดกฎหมายและการปั่นราคาแบบเรียลไทม์
มาตรการอื่นๆ ที่เปิดตัวในปีนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดใหม่ในการรายงานสำหรับนักลงทุนต่างชาติในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยประวัติการทำธุรกรรมคริปโตในบางกรณี
หากร่างกฎหมายนี้ผ่านความเป็นชอบจะเป็นการกำหนดกรอบกติกาใหม่ในตลาดคริปโตเกาหลีใต้ ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 10 ล้านคน และจะถือเป็นการกำกับดูแลโดยตรงมากที่สุดในระดับโลกที่พุ่งเป้าที่การโปรโมทสินทรัพย์ดิจิทัลบนโซเชียลมีเดีย
ฝั่งผู้สนับสนุนมองว่า กฎใหม่จะปรับปรุงความไว้วางใจและความโปร่งใสและเป็นธรรมในตลาด
อย่างไรก็ตาม บางคนเตือนว่า อินฟลูอาจย้ายไปโปรโมทการลงทุนนอกประเทศ หรือใช้เทคนิคการตลาดทางอ้อม หลายคนกลัวว่า กฎที่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้คอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับคริปโตบนโซเชียลมีเดียลดลง
แผนการริเริ่มนี้สะท้อนความพยายามของหลายประเทศในการควบคุมอินฟลูทางการเงิน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ที่ห้ามโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งยังออกกฎสำหรับการโปรโมทสินทรัพย์คริปโตตั้งแต่ปี 2023 เพื่อแบนการโฆษณาที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์เสี่ยง
ที่อเมริกา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เคยลงโทษเซเลบและอินฟลูหลายคนจากการโปรโมทสินทรัพย์คริปโตโดยไม่เปิดเผยค่าตอบแทนที่ได้รับ ที่เป็นข่าวดังรวมถึงเคสของคิม คาร์ดาเชียน เจ้าแม่เรียลลิตี้ และชาคีลล์ โอนีล นักบาสระดับตำนาน
SEC และหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) ยังกำหนดโทษปรับและตำหนิผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยไม่เปิดเผยข้อมูล
เดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลของอิตาลี Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) เผยแพร่แนวทางใหม่จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยุโรป (ESMA) ที่เตือนว่า จะบังคับใช้กฎการลงทุนและการโฆษณาของสหภาพยุโรปกับ “ฟินฟลูเอนเซอร์” บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงผู้ที่โปรโมทคริปโตและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง