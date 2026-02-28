BAM กำไรปี 68 จำนวน 1,812 ล้านบาท เคาะจ่ายปันผล 0.50 บาทต่อหุ้น

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(BAM)เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ว่ามีกำไรสุทธิ 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์และการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 90% ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัท ฯ สามารถดำเนินภารกิจหลักในการประนอมหนี้และบริหารจัดการทรัพย์สินด้อยคุณภาพกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จำนวนกว่า 5,400 ราย คิดเป็นยอดเงินต้นรวมกว่า 26,500 ล้านบาท พร้อมทั้งจำหน่ายทรัพย์สินได้กว่า 3,100 รายการ มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในลักษณะ Joint Venture (JV Model) ภายใต้แนวคิด “BAM Universe” ส่งผลให้ปัจจุบันมีพอร์ตสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น 587,866 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม